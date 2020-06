Najrýchlejšie dokážu záväzky splatiť firmy z odvetvia hazardných hier

dnes 11:16 -

Pandémia nového koronavírusu má vplyv aj na schopnosť slovenských spoločností splácať svoje záväzky. Z porovnania záväzkov firiem s ich ziskom pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) vyplýva, že najrýchlejšie dokážu splatiť svoje záväzky spoločnosti v odvetví hazardných hier. Naopak, najhorší výsledok v tomto porovnaní majú firmy z odvetvia cestovný ruch a gastro, ktoré je aj najviac zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti FinStat, ktorá skúmala hospodárske výsledky z roku 2018 u viac ako 193.000 firiem.

"Najmenší podiel firiem s kladným výsledkom tohto ukazovateľa, a to 56 %, je v rámci odvetvia cestovný ruch a gastro. Svoje záväzky by dokázali splatiť zo svojej EBITDA v priebehu necelých ôsmich rokov," spresnila analytička FinStatu Miriama Pudišová. Tento výsledok znamená, že ostatných až 44 % firiem v tomto odvetví svoje záväzky z prevádzkového zisku nedokáže splácať. Najväčší podiel firiem s kladným výsledkom ukazovateľa zaznamenal FinStat v odvetví zdravotníctvo, kde svoje záväzky z prevádzkového zisku dokáže splácať až 87 % firiem.

V odvetví hazardných hier až 70 % firiem dosahuje kladný výsledok sledovaného ukazovateľa a svoje záväzky by dokázalo splatiť za približne rok aj pol. Najdlhšie by svoje záväzky splácali spoločnosti z odvetvia nehnuteľnosti. Doba splatenia záväzkov z dosiahnutej EBITDA by 68 % spoločnostiam v tomto odvetvi trvala vyše 12 rokov. Zvyšných 32 % firiem dosahuje záporný výsledok sledovaného ukazovateľa opäť hlavne z dôvodu zápornej EBITDA. Firmy v tomto odvetví sú významne zaťažené záväzkami hlavne dlhodobého charakteru.