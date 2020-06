Najhoršie by mohlo byť za nami. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Nezamestnanosť v USA pozitívne prekvapila

Trh práce v USA je veľmi flexibilný. Zamestnanci môžu prísť o pracovné miesto prakticky zo dňa na deň. V súčasnej koronavírusovej situácii sa to prejavuje ešte výraznejšie. V apríli žiadalo o podporu v nezamestnanosti nových 20 miliónov nezamestnaných. V máji sa znížil prírastok nových žiadostí o podporu o -2,5 milióna ľudí (očakávanie: +7,7 mil.). Nezamestnanosť v USA v poslednom mesiaci poklesla z 14,7 % na 13,3 % (19,8 % očakávanie) a výsledky naznačujú, že to najhoršie by mohlo byť už za nami. Vidíme stabilizáciu zdravotníckej situácie, masívne štátne stimuly a výdatnú pomoc Fedu. Všetky faktory by mali prispievať k obnoveniu ekonomickej aktivity a rýchlemu poklesu nezamestnanosti v budúcich mesiacoch.

ECB lieči ekonomiku

Štvrtkové zasadnutie ECB prinieslo niekoľko prekvapení. Projekcie sa v súvislosti s očakávaným vývojom inflácie zhoršili. ECB ešte v marci očakávala, že inflácia sa na konci roka 2020 bude pohybovať na úrovni 1,1 %. Očakávania revidovala na úroveň 0,3 %. Rovnaký scenár sme videli aj v prípade HDP. Pôvodný odhad ekonómov hovoril, že by ekonomika eurozóny mohla rásť v roku 2020 na úrovni 0,8 %. Revízia ukazuje na pokles ekonomiky na úrovni -8,7 %. Najhoršie čísla by sme mali vidieť v druhom kvartáli. V treťom sa očakáva rast ekonomickej aktivity a odraz smerom nahor. Ani to by však nemalo stačiť na návrat celoročných čísel do pozitívneho teritória. ECB reaguje podporou ekonomiky a ďalším „tlačením peňazí“, ktoré odsúhlasila na úrovni 600 mld. EUR. Len zo strany ECB sa objem balíčka nákupov aktív vyšplhal na 1 350 mld. EUR.

Zasadnutie Fedu v pozornosti investorov

V utorok uvidíme výsledky HDP za prvý kvartál z EÚ. Pôjde o druhý odhad, ktorý by sa nemal príliš líšiť od výsledku -3,2 %. Jeho vplyv na finančné trhy by mal byť minimálny. Na druhej strane, v stredu bude vo veľkej pozornosti investorov zasadať FED. Neočakáva sa znižovanie sadzieb, ale dôležité bude, s akým komentárom príde guvernér Powell. Od posledného zasadnutia sa naplnili očakávania negatívnych ekonomických výsledkov. Príde Fed s ďalším balíčkom nákupu aktív alebo bude komunikovať, že nastavená pomoc je dostatočná?

Dominik Hapl

Autor je analytik Across Private Investments, Svet otvorených možností