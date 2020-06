Koronakríza spúšťa transformáciu: Pripravte sa, takto bude vyzerať nová ekonomika

Zdroj: RealInvestmentAdvice

COVID-19 priviedol svetovú ekonomiku do najhlbšej recesie od Veľkej depresie a rozbil väzby, ktoré ju predtým držali pohromade. Dva mesiace sa ekonómovia snažia zistiť, čo sa stalo s dodávateľskými reťazcami a dopytovými kanálmi. Ako to spomenul Mohammed A. El-Arian, hlavný ekonóm Allianz, niektoré kľúčové prvky sa mohli nadobro stratiť. A niektoré komponenty bude potrebné vytvoriť. Potom budú musieť všetky do seba zapadnúť aby vznikla „nová ekonomika“.



Nová ekonomika bude niečo viac virtuálne, poháňané softvérom, internetom a bude zameraná na domáce prostredie. Všetky hlavné aspekty správaniasa spotrebiteľov budú ovplyvnené kombináciou paniky, recesie a depresie, čo otvára nové príležitosti pre tovary a služby. Naopak, ostatným klesne dopyt a budú nútení skončiť. Investori budú sledovať tieto sociálne trendy ústiace do súboru potrieb, v ktorých môžu vybrané firmy prosperovať a stať sa výnosnými.

Bude to istý čas trvať, než sa napravia emočné, sociálne a mentálne poškodenia v dôsledku pandémie. Dnes je sociálnym trendom zjednotiť sa a pomáhať. Celebrity, spoločenské skupiny ale aj bežní ľudia používajú odkazy na internetové hashtagy na zvýšenie financovania charitatívnych organizácií s cieľom poskytnúť finančnú pomoc napríklad pracovníkom reštaurácií, hotelových komplexov, robotníkom, farmárom, pracovníkov v zábavnom priemysle, a tisíckam ďalších, ktorí boli prepustení. V tomto duchu vznikne nová ekonomika. Firmy poskytnú nové služby alebo produkty zamerané na správanie sa súvisiace s hodnotami, sociálnymi štýlmi a túžbami.



Cestovanie

Spotrebitelia aj naďalej budú vyhľadávať zážitky, ktoré doma nezískajú. Stále to budú vyhľadávané, turisticky atraktívne ciele, ako je tomu aj dnes, ale príťažlivosť porastie malým strediskám. Dediny alebo mestá s mimoriadnym príťažlivým účinkom budú musieť nájsť inovatívne dopravné možnosti, aby dokázali prežiť jednotlivé fázy recesie. Letecké spoločnosti už plnia „prísľuby o pandemickej čistote“ a budú naďalej stavať na tom, aby sa cestujúci cítili bezpečne. Hotely budú musieť prinútiť hostí, aby sa správali bezpečne a budú sa musieť sústrediť na vybavenie a služby v oveľa väčšej miere, ako v minulosti. Miestne reštaurácie, ktoré pandémiu prežili, sa budú môcť vrátiť k obvyklému jedlu, ak zostane ich menu príťažlivé. Gastropriemysel bude pravdepodobne ešte viac konkurenčnejším prostredím ako predtým, pričom hlavné reťazce pandémiu prežívajú a reštaurácie miestnej komunity sú nútené svoju prevádzku ukončiť. Odvetvie požičovní automobilov sa musí vyrovnať s vysokou úrovňou dlhu, takže môžeme čakať konsolidáciu odvetvia.





Všetko z domu

Nové služby sa budú sústrediť na domov. Rozvoz jedla, servis automobilov, starostlivosť o domáce zvieratá, mobilné zubné lekárstvo a dodávka bielizne atď. Keďže pracovníci pravdepodobne budú mať malé úspory a obmedzené možnosti vziať si úver, predaj automobilov poklesne, čo vyústi do ešte väčšieho zdieľania. Automobilový priemysel bude musieť čeliť klesajúcemu predaju automobilov, zvýši sa dopyt po autách zo strany vodičov zdieľaných jázd a nových autonómnych služieb. Fitness a tréningy jogy budú ponúkané on-line spolu s mnohými rôznymi kurzmi osobného rozvoja. Počet služobných ciest autom bude klesať, čo spôsobí, že dopyt po pohonných hmotách klesne pod úroveň pred pandémiou. Porastie aj prenájom automobilov na výlety mimo regiónu, pretože auto bude mať čoraz menej spotrebiteľov. Elektronický obchod bude naďalej rásť, keď si ľudia zvyknú na väčšinu vecí dodávaných priamo k dverám ich domovov. Maloobchodníci budú musieť svoje ponuky zamerať na odbornú pomoc, ktorú zákazníci nemôžu získať on-line. Napríklad kúpa ovocného kríka v miestnej pestovateľskej škôlke. Zákazník chce vidieť stav rastliny a opýtať sa odborníka, záhradníka, ako ju pestovať a starať sa o ňu. Nákupné strediská budú musieť ísť viac smerom k atrakciám a zážitkom, aby motivovali spotrebiteľov opustiť svoje domovy a vybrať sa nakupovať.

Práca v kancelárii alebo závode

Spoločnosti čoskoro zistia, že práca z domu na čo najviac dní zníži ich náklady. Potreba kancelárskych priestorov sa pravdepodobne zníži a zníži sa aj potreba rôznych podporných služieb, ako sú stravovacie zariadenia, kaviarne, salóniky, atď. Koniec koncov, s výnimkou kľúčových stretnutí, je lacnejšie nechať svojich zamestnancov pracovať z domu a odstraňovať alebo zmenšovať kancelárske priestory, počítačové systémy, nástroje a všetku réžiu v kancelárii. Výrobcovia zistia, ako dosiahnuť rovnakú úroveň výroby s použitím menšieho počtu zamestnancov. Čoraz viac sa budú nasadzovať systémy riadenia výroby so sofistikovanými automatizačnými systémami s využitím funkcií umelej inteligencie. Čím viac nainštalovaných robotov, tým menšia šanca, že sa zamestnanosť vo výrobe vráti na úroveň pred COVID-19.





Technológie

Spotrebitelia, ktorí už dnes používajú internet 24 hodín denne, budú hľadať viac spôsobov, ako využívať notebooky a internetové služby. Dopyt po vysokorýchlostných internetových službách bude ešte väčší. Mnoho spotrebiteľov si vyberie osobných asistentov, ako je hlasový asistent od Amazonu Alexa. Dá sa očakávať, že k „nemým“ zariadeniam, ako sú chladničky, pribudnú ďalšie funkcie umelej inteligencie, ktoré zaistia sledovanie spotreby potravín a budú vydávať odporúčania na nákupy potravín na základe minutého obsahu. Domáce bezpečnostné systémy dnes dokážu dohliadať na zapínanie osvetlenia, keď človek kráča z miestnosti do miestnosti. Tieto systémy môžu kontrolovať napríklad teplotu osôb, takže spoločnosti budú vedieť, či sú ich zamestnanci doma zdraví. Pravdepodobne bude zvýšený stres z problémov ako je starostlivosť o deti. Tento stres môže ovplyvniť prácu z domu, takže firmy budú mať záujem o monitorovanie práce z domu. Firmy budú môcť pomocou skenera sietnice určiť, nakoľko je pracovník zameraný na prácu na svojom monitore. Skenovanie bude slúžiť na kontrolu, kedy si daná osoba sadla za počítač a koľko v skutočnosti odpracovala hodín.



Zdravie

Po pandemických skúsenostiach budú spotrebitelia posadnutí svojou fyzickou zdatnosťou. Niektorí si nájdu osobného lekára, aby sa stal ich „zdravotným poradcom“. Aby im pomohol zamerať sa na prevenciu, zdravú stravu a manažment životného štýlu. V diagnostike sa bude uplatňovať umelá inteligencia, pretože medicína bude čoraz zložitejšie a nákladnejšia. Telemedicína sa stane novou normou, pacienti budú chcieť zostať doma, pokiaľ môžu. V niektorých prípadoch sa ordinácie a kliniky zmenšia, niektoré služby sa presunú na urgentnú starostlivosť. Spotrebitelia prevezmú ešte väčšiu kontrolu nad svojím zdravím, využijú viac poradenských služieb on-line a aplikácie na doručovanie liekov. Používanie virtuálnych aplikácií na znižovanie stresu pomôže ľuďom prejsť do nového normálneho života, keď si uvedomia, že vypadli z „reálneho sveta“.





Zábava

Zintenzívni sa spojenie internetu s televíznymi a streamingovými službami. Internetové aplikácie, ako je prieskum verejnej mienky, interakcia s publikom a 3D zážitky, sa spoja so spotrebiteľmi, ktorí pracujú z domu, Počas karantény aj zabávači vyrábali svoje programy v domácom štúdiu. Očakáva sa nárast „domácich návštev“ osobného zabávača s cieľom vytvoriť umelú intimitu s publikom, ktoré sa fyzicky na programe nezúčastňuje. Hranice medzi filmami, televíznymi programami a hraním hier sa budú naďalej stierať. Skupinové hry s hostiteľom a možnosťami pre viacerých hráčov sa stanú normou. Zameranie na poskytovanie zábavy domov znamená menšiu potrebu štúdií a drahých tímov. Verejnosť bude stále vyžadovať živé koncerty, aj keď sa viac budú presadzovať virtuálne predkoncertné udalosti a pokoncertné stretnutia s umelcami.

Štúdium

Vzdelávanie sa zmení na lacnejšie on-line vzdelávanie. Vysokoškolské on-line štúdium sa stane štandardom. On-line vyučovanie základnej školy bude klásť nový dôraz na zručnosti učiteľov a bude vyžadovať oveľa sofistikovanejší softvér na učenie, ako máme k dispozícii dnes. Pre malé školy, zameriavajúce sa na individuálne štúdium, to môže byť likvidačné. Budú musieť zlúčiť svoje učebné osnovy a pedagógov s inými väčšími školami, aby tak dokázali prilákať dostatočne veľkú študentskú základňu, aby boli finančne životaschopné.





Bývanie

Realitný trh bude potrebovať dlhší čas na zotavenie sa z trhového poklesu vyvolaného pandémiou. Mladí ľudia s hypotékou, ak prídu o prácu, nebudú mať dostatočne veľké úspory a budú musieť hľadať alternatívy. Zmenia sa aj štandardy bývania. Nové bývanie bude musieť vyhovovať potrebám práce z domu. Už nie spojenie kuchyne s obývačkou, ale uzatvorenejšie priestory a tlmenie zvuku kvôli súkromiu pri videokonferenciách. Dopyt po bytoch s rozlohou, ktorá počíta aj s domácou kanceláriou, porastie, zatiaľ čo menšie byty budú menej vyhľadávané. Pandémia môže prinútiť kupujúcich, aby premýšľali o odchode z mesta, pretože im k práci bude stačiť internet. Požiadavka, aby bol domov v blízkosti práce, už nebude pri hľadaní bývania natoľko rozhodujúca.

Bankovníctvo

Mnoho bánk muselo zatvoriť svoje pobočky počas koronakrízy a dá očakávať, že ich zrušia, ak sa ukáže, že sú príliš drahé. Preto si zákazníci budú musieť dohodnúť vopred osobné stretnutie s bankárom v konkrétnej pobočke, ak takúto potrebu cítia. Normálne bude postačovať virtuálne bankovníctvo. Priame digitálne prevody finančných prostriedkov spôsobia, že banky z tohto procesu úplne vypadnú. Bezdotykové terminály budú štandardným spôsobom vybavovania transakcií v obchodoch. Ľudia si rýchlo osvoja digitálne peňaženky s informáciami o účtoch, keďže sa technologicky dôvtipní mileniáli stanú dominantnou skupinou spotrebiteľov. A táto skupina ľudí začne o peniazoch premýšľať inak. Stačí ak nebudú mať peniaze na jedlo, nájom alebo základné služby, a zanechá to na nich emocionálne jazvy. Postupne si osvoja nové návyky. Pravdepodobne začnú menej využívať pôžičky, začnú šetriť a dávať si pozor na čo peniaze míňajú. Budú z nich konzervatívni investori, podobne ako po recesii v roku 2008, keď ľudia nereinvestovali do akcií. Kým dosiahnu spotrebiteľské výdavky predchádzajúcu úroveň, bude si to vyžadovať pravdepodobne tri alebo viac rokov.