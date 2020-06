Kríza ukázala zraniteľnosť našej ekonomiky

dnes 11:01 -

"Roky sme počúvali o zraniteľnosti našej ekonomiky, príliš jednostranne postavenej na automobilovom priemysle. No až kríza nám názorne ukázala našu zraniteľnosť, keď so zastavením automobiliek vidíme, koľko dodávateľských firiem je odstavených a koľko ľudí nemohlo ísť do práce," povedala Čaputová. Potvrdzuje to podľa nej aj hodnotiaca správa Európskej komisie, zverejnená niekoľko dní pred vypuknutím pandémie. "Naše hospodárstvo sa svojou výkonnosťou už prestáva približovať k európskemu priemeru. Ak sme ešte v rokoch 2003 až 2008 výkonnosťou ekonomiky priemer Únie dobiehali, od roku 2012 už prakticky len stagnujeme," upozornila prezidentka.

Európska komisia skonštatovala, že Slovensko nevyužilo dobré časy ekonomického rastu a zaostáva v oblastiach, ktoré sú pre budúcu prosperitu kľúčové. Krajina zaostáva v kvalite verejnej správy, v kvalite verejných služieb, vo vzdelávaní i v digitalizácii. Slovensko by podľa prezidentky malo súčasnú situáciu považovať za príležitosť, aby do budúcnosti vybralo taký koncept ekonomiky, ktorý nebude ďalej prehlbovať jednostranné zameranie priemyslu.