Plénum prerokuje v skrátenom režime pomoc hazardu aj rodičom pri OČR

Parlament prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní návrh na pomoc niektorým prevádzkovateľom hazardných hier, ako aj predĺženie čerpania ošetrovného (OČR) pre rodičov detí, ktoré sa nedostali do školy, jaslí alebo škôlky z kapacitných dôvodov.

Prevádzkovatelia určitých druhov hazardných hier uhrádzajú paušálne odvody, ktoré sa platia bez ohľadu na výšku vkladov do hry a dosiahnutia výťažku, pričom ich prevádzky boli rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR zatvorené. Ministerstvo financií (MF) SR reaguje na túto situáciu tým, že im chce umožniť odklad úhrady odvodov. "Do finančných problémov sa aktuálne dostali prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí z dôvodu zatvorenia prevádzok nedokázali zaplatiť prvú polovicu odvodov z hazardných hier za rok 2020 a len na odvodoch voči štátnemu rozpočtu dlžia takmer 25 miliónov eur. Vládnym návrhom zákona sa preto rieši opatrenie v oblasti hazardných hier týkajúce sa odkladu úhrady odvodov a zároveň aj určité aplikačné problémy pri realizácii už prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy," zdôvodnil rezort financií skrátený režim. Podľa ministerstva je preto potrebné urýchlene prijať zákon tak, aby sa vytvorili legislatívne predpoklady pre realizáciu ďalších opatrení a zároveň mohli bez problémov pokračovať už tie schválené.

Plénum prerokuje v skrátenom režime aj novelu zákona o sociálnom poistení. Právna norma prináša možnosť pokračovať v poberaní pandemického ošetrovného (OČR) pre rodičov aj za jún tohto roka, ako aj predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovnému pomeru na dobu určitú aj nad rámec súčasnej legislatívy. Rezort práce skrátené konanie zdôvodnil tým, že ak by sa urýchlene neprijala novela, nie je možné pokračovať v uvoľňovaní opatrení a hrozia značné hospodárske škody, pretože by bola ohrozená zamestnanosť na Slovensku. "Potrebné je zabezpečiť, aby pre fyzické osoby, ktorým trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa alebo inú fyzickú osobu, trval nárok na ošetrovné. Ďalším opatrením sa sleduje cieľ predchádzať značným hospodárskym škodám, ktoré hrozia štátu v súvislosti s nárastom nezamestnanosti v niektorých odvetviach hospodárstva," zdôvodnilo ministerstvo. Navrhovaná zmena v zákone umožní zamestnávateľom predlžovať, resp. opätovne uzatvárať pracovné pomery so svojimi zamestnancami, ktorých pracovný pomer na dobu určitú skončí v najbližšom čase a jeho predĺženie alebo opätovné uzatvorenie podľa súčasného znenia Zákonníka práce nie je možné, a to až o obdobie jedného roka.