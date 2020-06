Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol pod 2 milióny

dnes 15:16 -

Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol pod hranicu 2 miliónov, prvýkrát od polovice marca. To signalizuje, že americký trh práce by mohol mať to najhoršie už za sebou. Ale zároveň, počet ľudí bez práce zostáva stále veľmi vysoký pre opatrenia spojené s pandémiou nového koronavírusu.

Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 30. mája po úprave o sezónne vplyvy znížil o 249.000 na 1,877 milióna z 2,126 milióna týždeň predtým. Ekonómovia však očakávali, že klesne ešte viac, na 1,8 milióna.

Nové žiadosti o podporu postupne klesajú z rekordných 6,867 miliónov na konci marca.

Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, však za sedem dní do 23. mája vzrástol o 649.000 na 21,5 milióna.

Tieto údaje spolu s nedávno zverejnenými štatistikami, ktoré ukázali, že v máji ubudlo v súkromnom sektore v USA menej pracovných miest, ako ekonómovia predpovedali, naznačujú, že americký trh práce už zrejme najhoršiu fázu tzv. koronakrízy prekonal.