Niektorí prevádzkovatelia hazardu majú získať odklad úhrady odvodov

dnes 12:46 -

Prevádzkovatelia určitých druhov hazardných hier uhrádzajú paušálne odvody, ktoré sa platia bez ohľadu na výšku vkladov do hry a dosiahnutia výťažku, pričom ich prevádzky boli rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR zatvorené. Z údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier vyplýva, že celkovo prevádzkovatelia takých hazardných hier, z ktorých sa platia paušálne odvody, mali za tento rok zaplatiť do štátneho rozpočtu takmer 100 miliónov eur. K 30. aprílu tohto roka mali povinnosť zaplatiť polovicu z tohto predpisu odvodu, pričom vzhľadom na zatvorenie prevádzok skutočne uhradili len 25 miliónov eur. Druhú polovicu z predpisu odvodu do štátneho rozpočtu musia zaplatiť do 31. augusta 2020. Technické zariadenia sa môžu prevádzkovať výlučne v kamenných prevádzkach, konkrétne len v herniach a v kasínach.



Ministerstvo financií (MF) SR reaguje na túto situáciu tým, že im chce umožniť odklad úhrady odvodov. "Navrhuje sa odklad úhrady odvodov tak, že termíny, ktorých splatnosť nastala počas obdobia pandémie do účinnosti tejto novely zákona, sa posúvajú do konca septembra 2020, a termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti tohto zákona do 31. augusta 2020, sa posúvajú do konca decembra 2020," priblížil rezort financií v dôvodovej správe k návrhu zákona. Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa oznámenia komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.



Odklad odvodov nebude mať podľa MF SR vplyv na rozpočet verejnej správy ani len z pohľadu toku peňazí na ročnej báze, pretože hraničný termín na úhradu odvodov je koniec tohto roka. "Výpadok príjmov z odvodov nebude žiadny za predpokladu, že všetci prevádzkovatelia hazardných hier budú schopní uhradiť odvod v plnej výške a žiaden prevádzkovateľ nepodá návrh na vyhlásenie konkurzu. Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože umožní prevádzkovateľom hazardných hier prekonať časový výpadok tržieb odložením záväzkov," očakáva ministerstvo.



Návrhom zákona sa riešia aj problémy v praxi pri realizácii už prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy. Týkajú sa úpravy vymedzenia dlžníka v prípade odkladu splácania úveru malému alebo strednému podnikateľovi. Tiež sa mení právna forma záruky z bankovej na všeobecné ručenie v prípade finančnej pomoci malým, stredným a veľkým podnikom v podobe záruk za úvery poskytované prostredníctvom komerčných bánk.