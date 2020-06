Slabý rast, slabá inflácia: Nové údaje by mohli ECB prinútiť, že musí urobiť viac

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:26 -

„Vidíme 60 % pravdepodobnosť, že ECB zvýši cieľ nákupu aktív vo štvrtok, pravdepodobne o 500 miliárd eur," napísal analytik Florian Hense z Berenberg Economics. „Nelichotivé projekcie týkajúce sa rastu a inflácie uľahčia zdôvodnenie takéhoto rozhodnutia.“

Prognózy ECB týkajúce sa inflácie a hospodárskeho rastu sa pravdepodobne tento týždeň znížia, prinajmenšom v krátkodobom, ale možno aj strednodobom horizonte.

„Komentáre Christine Lagardeovej naznačujú, že ECB prijme základnú prognózu rastu eurozóny niekde medzi svojim stredným a závažným scenárom. Inými slovami, približne -9 % v roku 2020, 5 % v roku 2021 a 3 % v roku 2022, s celkovou infláciou na úrovni 0,3 %, 1,0 %, 1,5 %,“ napísali Frederik Ducrozet a Nadia Gharbi z spoločnosti Pictet Wealth Management.

Lagardeová už viackrát zdôraznila, že centrálna banka nemôže byť „jediným hráčom“ a víta ambiciózny návrh Európskej komisie na fond na oživenie hospodárstva EÚ a fiškálne opatrenia prijaté alebo prerokované v celej eurozóne.

Napriek tejto fiškálnej reakcii je nepravdepodobné, že ECB zostane neaktívna, pretože čelí riziku, že sa nízka inflácia zmení na defláciu a fragmentáciu eurozóny.

„Obavy z rizika deflácie sa objavili už počas aprílového stretnutia,“ napísal Ken Wattret, hlavný európsky ekonóm IHS Markit. „Zdôraznilo sa, že od začiatku pandémie koronavírusu sa pravdepodobnosť inflácie pod nulou podstatne zvýšila čo poukazuje na značné riziko deflácie.“

Okrem zvýšenia objemu nákupu PEPP má ECB aj ďalšie možnosti. Mohla by zmeniť podmienky systému odstupňovaných úrokových sadzieb tak, aby boli štedrejšie, a mohla by začať podrobnú komunikáciu o politike reinvestovania pripojenej k programu PEPP. Okrem toho by to mohlo byť aj rozšírenie portfólia aktív o úver pod investičným stupňom, ktorý sa bežne označuje ako „prašivé“ dlhopisy.

„Čokoľvek urobí ECB na svojom pravidelnom zasadnutí Rady guvernérov 4. júna, bude sa rátať viac ako signál než ako skutočný ekonomický stimul,“ dodal Hense. „Stále sa berú do úvahy signály. Najmä v časoch zvýšenej neistoty.“