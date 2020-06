USA začnú znova vyšetrovať zavedenie digitálnej dane v niektorých krajinách

dnes 16:16 -

Úrad amerického obchodného zástupcu USTR v utorok (2. 6.) oznámil, že jeho úrad vyšetruje Rakúsko, Brazíliu, Českú republiku, Európsku úniu (EÚ), Indiu, Indonéziu, Taliansko, Španielsko, Turecko a Spojené kráľovstvo pre zavedenie alebo plány na zavedenie nových daní pre digitálnych gigantov. Tieto dane už predtým vyvolali roztržku medzi USA a Francúzskom, a v konečnom dôsledku by mohli znamenať vyššie clá pre štáty, ktoré ich zavedú.

Podľa Davida Livingstona, hlavného analytika spoločnosti Eurasia Group so sídlom v USA, ide o "varovný výstrel" USTR, ktorým chce Washington zvýšiť tlak na Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), aby sa urýchlene zaradila do "rovnakého smeru ako USA".

Francúzsko bolo prvou veľkou ekonomikou, ktorá prijala legislatívu o dani z digitálnych služieb. Ale po hrozbách zo strany USA, že zvýšia clá na francúzske výrobky, sa Paríž rozhodol odložiť výber prvých daní do roku 2021.

Medzičasom začala OECD pracovať na pláne, ktorý by spojil USA, Francúzsko a ďalšie krajiny pri hľadaní riešenia, ako zdaňovať digitálne firmy.

OECD má predložiť plán do konca roku 2020. Francúzsko uviedlo, že ak zlyhajú medzinárodné rozhovory, začne samé vyberať tzv. digitálnu daň.

Ak budú USA trvať na tom, že platenie daní by malo byť dobrovoľné, dohoda je veľmi nepravdepodobná, domnieva sa Dexter Thillien, hlavný priemyselný analytik Fitch Solutions.

USA na začiatku roka naznačili, že by podporili niektoré aspekty digitálnej dane, ak by bol tento systém pre americké spoločnosti skôr dobrovoľný, než povinný. Táto myšlienka vyvolala kritiku zo strany francúzskych predstaviteľov, pretože americké firmy patria medzi najväčšie technologické spoločnosti na svete.

Podľa plánu OECD by mali digitálne a internetové spoločnosti platiť viac daní v krajinách, v ktorých vykonávajú významné aktivity orientované na spotrebiteľov a generujú zisky.

V rámci súčasného systému totiž technologické giganty odvádzajú väčšinu daní tam, kde majú fyzické sídlo. To znamená, že Facebook, Google či Amazon platia väčšinu svojich daní v Spojených štátoch.

Ale teraz bude veľa krajín potrebovať nové príjmy, pretože pandémia koronavírusu stiahla ich ekonomiky do recesie, a tá priniesla nové výzvy. Európska komisia minulý týždeň v tejto súvislosti uviedla, že nová daň pre technologických gigantov by mohla byť jedným zo spôsobov, ako zvýšiť príjmy štátov.

Komisia už predtým pripomenula, že digitálne spoločnosti platia v priemere daň vo výške 9,5 % v Európskej únii (EÚ), čo je oveľa menšia daň ako 23,2 %, ktorú platia "tradičné firmy". Argumentujú pritom, že platia toľko daní, koľko sú zo zákona povinní.