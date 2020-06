Joseph Stiglitz: Stimulačné programy americkým pracovníkov nepomohli, to si musíme priznať

Zdroj: CNBC

Od začiatku marca v USA federálna vláda schválila stimulačné programy za takmer 3 bilióny dolárov na pomoc ekonomike počas pandémie. Stiglitz uviedol, že program, ktorý malým firmám poskytoval pôžičky v hodnote stoviek miliárd dolárov, bol „mimoriadne zle navrhnutý“.



„Problémom nebolo len množstvo peňazí, ale aj to, ako boli programy navrhnuté. Naše programy zlyhali a musíme to uznať. Firmy s najlepším prepojením na banky, najlepšími zákazníkmi, sa dostali na čelo zoznamu, a to neboli firmy ani ľudia, ktorí by to najviac potrebovali," uviedol.

Pri súčasnej miere nezamestnanosti, keď o podporu žiada viac než 40 miliónmi Američanov, nebude podľa Stiglitza oživenie hospodárstva jednoduché. A to ani potom, čo sa vírus dostane pod kontrolu. Fiškálne programy v iných krajinách ako Dánsko a Nový Zéland, ktoré platili firmám, aby neprepúšťali, poslúžia ako lepšie modely na riešenie nezamestnanosti. „Nerozmýšľali sme dostatočne o tom, ako posunúť firmám peniaze takým spôsobom, ktorý by zabezpečil, aby sa skutočne viazali k zamestnancom týchto firiem,“ uviedol Stiglitz s tým, že zákonodarcovia by mali uprednostniť politiky, ktoré pomáhajú čerstvým absolventom stredných a vysokých škôl. Inak, ako zdôraznil, USA hrozí „stratená generácia“ pracovníkov.





Miera nezamestnanosti stredoškolských absolventov v USA stúpla zo 4,4 % v marci na 17,3 % v apríli. Ekonómovia očakávajú, že vládne údaje v piatok ukážu ďalší nárast nezamestnanosti za máj, keďže mnoho firiem zostalo v tomto období zatvorených. „Každý mladý človek by mal byť buď v škole, v práci alebo nejakým spôsobom si zvyšovať zručnosti," uviedol Stiglitz. „Toto sú hodnotné roky, nemali by sa premrhať, keď sa cítite rozhorčení. Takému programu by som teda pripísal veľmi vysokú prioritu,“ uzavrel profesor na Columbijskej univerzite.