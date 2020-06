Niektorí Nemci považujú COVID-19 za falošný globálny poplach

Zdroj: The Strategic Culture Foundation

Nebezpečenstvo zjavne nie je väčšie ako riziko mnohých iných vírusov. Neexistuje žiadny dôkaz, že by to bol viac ako falošný poplach. Asi tak by sa dala zhrnúť správa, ktorá vyšla z iniciatívy nemeckého ministerstva vnútra, jednotky KM4 poverenej „ochranou kritických infraštruktúr“. 93-stranovú správu s názvom „Analýza krízového riadenia“ vypracovala vedecká komisia menovaná ministerstvom vnútra a zložená z externých lekárskych odborníkov z niekoľkých nemeckých univerzít.

Podľa správy sa počas koronakrízy štát ukázal ako jeden z najväčších producentov falošných správ. Správa sa zameriava na „mnohoraké a ťažké následky koronaopatrení" a upozorňuje, nakoľko sú „závažné". Ako ľudia umierajú kvôli štátom uloženým koronopatreniam, a nie kvôli vírusu samotnému. Ako nemecký zdravotnícky systém zameraný na koronavírus odkladá život zachraňujúce operácie a odďaľuje alebo obmedzuje liečbu pacientov bez korony.





Vláda sa spočiatku pokúsila správu zamietnuť ako „prácu jedného zamestnanca“ a jej obsah ako „vlastný názor“. Autori správy vydali už 11. mája spoločnú tlačovú správu, v ktorej vyzývajú vládu, aby ignorovala odborné rady, a žiada ministra vnútra, aby oficiálne komentoval spoločné vyhlásenie expertov:

„Terapeutické a preventívne opatrenia by nikdy nemali spôsobiť viac škody ako samotná choroba. Ich cieľom by malo byť chrániť rizikové skupiny bez ohrozenia dostupnosti lekárskej starostlivosti a zdravia celej populácie, pretože sa, nanešťastie, vyskytuje. Vo vedeckej a lekárskej praxi každý deň trpíme sekundárnymi dopadmi koronaopatrení u našich pacientov. Žiadame preto federálne ministerstvo vnútra, aby sa vyjadrilo k našej tlačovej správe, a dúfame, že dôjde k príslušnej diskusii o opatreniach, ktorá povedie k najlepšiemu možnému riešeniu pre celú populáciu.“

Ako informoval Der Spiegel 15. mája, „Stefanovi Kohnovi, ktorý správu zverejnil, pozastavili funkciu, zhabali mu jeho pracovný notebook a bolo mu odporučené aby využil služby právnika.“ Kohn pôvodne zverejnil správu 9. mája prostredníctvom liberálno-konzervatívneho časopisu Tichys Einblick, ktorý patrí k najobľúbenejším alternatívnym médiám v Nemecku.

Keď sa ale o výsledkoch správy začalo hovoriť aj v hlavných mienkotvorných médiách, politici prestali diskutovať o tejto otázke, odmietli čokoľvek komentovať. Günter Krings, zástupca ministra vnútra Horsta Seehofera, na otázku, či sa so zistenými výsledkami bude zaobchádzať vážne, Krings odpovedal: "ak začnete analyzovať takéto správy, potom čoskoro pozvete chlapíkov s alobalom na hlave na parlamentné vypočutia." Článok v Der Spiegel, ktorý sa venoval uniknutej správe, použil slovíčko „konšpirácia“ najmenej 17 krát.