Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu skĺzla hlbšie pod 38 USD/barel

dnes 8:16 -

Ceny ropy Brent a americkej WTI zaznamenali za mesiac máj najvýraznejší rast za posledné roky. Nahor ich potiahlo zníženie produkcie zo strany OPEC na najnižšiu úroveň za dve desaťročia, ako aj očakávania postupného zotavovania dopytu po tom, ako krajiny po celom svete začali postupne uvoľňovať karanténne opatrenia prijaté na zmiernenie šírenie nového koronavírusu.

Opačným smerom však na ceny ropy pôsobí opätovné zhoršenie vzťahov medzi Čínou a USA za zákon o národnej bezpečnosti, ktorý podľa obyvateľov Hongkongu oberie oblasť o jej doterajšie slobody. Navyše, trhy sledujú aj masové protesty v Spojených štátoch po zabití Afroameričana bielym policajtom.

Schôdzka štátov OPEC+ je naplánovaná na 9. a 10. júna, Alžírsko, ktoré organizácii OPEC v súčasnosti predsedá, však navrhlo jej konanie už tento týždeň. Rusko, kľúčový hráč mimo OPEC, uviedlo, že nemá problém s presunutím schôdzky na 4. júna. Ako uviedli zdroje z ropných trhov pre agentúru Reuters, Saudská Arábia navrhuje predĺžiť terajší program rekordnej redukcie ťažby až do konca roka, musí však presvedčiť Rusov.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.20 h SELČ 37,50 USD (33,67 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 34 centov.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 35,15 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles rovnako o 34 centov.