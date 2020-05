Studená sprcha od Goldman Sachs: Kryptomeny, vrátane Bitcoinu, nie sú triedou aktív

Zdroj: CNBC

Banka Goldman Sachs nie je presvedčená, že existuje dôvod na investovanie do kryptomien. Divízia správy spotrebiteľov a investícií v americkej banke zverejnila správu, ktorá skúmala vplyv prepuknutia koronavírusu na americké hospodárstvo. Značná časť prezentácie bola zameraná na Bitcoin a ďalšie virtuálne meny.

„Kryptomeny, vrátane Bitcoinu, nie sú triedou aktív,“ napísala skupina pre investičnú stratégiu. Podrobne rozobrali niekoľko dôvodov, prečo sa kryptomeny nemôžu považovať za triedu aktív, tvrdiac, že ​​prostredníctvom svetového hospodárskeho rastu nevytvárajú cash flow ako dlhopisy alebo zisky. „Sme presvedčení, že cenný papier, ktorého ocenenie závisí predovšetkým od toho, či je niekto iný ochotný zaplatiť vyššiu cenu, nie je pre našich klientov vhodnou investíciou," napísala skupina. „Sme tiež presvedčení, že zatiaľ čo hedžové fondy môžu považovať obchodovanie s kryptomenami za príťažlivé z dôvodu ich vysokej volatility, tento pôvab nepredstavuje životaschopné investičné odôvodnenie."

Mnoho analytikov z odvetvia poukazovalo na zvýšený záujem zo strany inštitucionálnych investorov, ako sú hedžové fondy, ako potenciálny katalyzátor zvyšovania cien kryptomien. Takéto špekulácie rástli po tom, čo veterán hedžového fondu Paul Tudor Jones začiatkom tohto mesiaca uviedol, že má takmer 2 % svojich aktív v Bitcoinoch. Kryptonadšenci netrpezlivo očakávali vyjadrenie Goldman Sachs, predpokladali, že by 151-ročná banka mohla poslúžiť ako dôvod na investovanie do Bitcoinov.





Goldmani prirovnali rast ceny Bitcoinu na konci roku 2017, keď sa prudko zvýšila na 20 000 dolárov, k holandskej „tulipánovej horúčke“ v 17. storočí, jednej z najznámejších špekulatívnych bublín v histórii. S podobnými prirovnaniami už predtým prišli iné banky, napríklad generálny riaditeľ JPMorgan Jamie Dimon, ktorý označil Bitcoiny za „podvod“, ktorý sa nakoniec rozplynie.

Bitcoinoví býci často tvrdia, že obmedzená ponuka digitálneho aktíva je súčasťou toho, čo podporuje jeho hodnotu, a robí z neho potenciálne „zabezpečenie“ voči menám, ktoré sú v čase hospodárskej krízy náchylné na devalváciu. Goldman Sachs odmietli myšlienku, že Bitcoin je „vyčerpateľný zdroj“, pričom poznamenáva, že časť z najcennejších tokenov, ako je Bitcoin Cash, alebo Bitcoinový SV, sú „vidlice“, čiže vznikli delením. Boli vytvorené zmenou v protokole bitcoinovej siete. Banka tiež označila kryptomeny za „kanál nezákonnej činnosti“, pričom zdôraznila ich použitie v podvodných systémoch a praní špinavých peňazí.