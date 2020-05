Opatrenia v sociálnych službách sa budú postupne zmierňovať v 4. etapách

dnes 10:31 -

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo v spolupráci so samosprávami a odbornými organizáciami plán zmierňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb. Plánom sa bude zaoberať v pondelok (1. 6.) konzílium odborníkov a pokiaľ ho schvália, začne sa realizovať od stredy (3. 6.). Postupné uvoľňovanie opatrení plánuje MPSVR uskutočniť v štyroch krokoch a sociálne služby by sa mohli priblížiť k štandardnému fungovaniu už od 1. júla, informovalo v piatok ministerstvo.

"Ide nielen o znovuotvorenie pozastavených služieb, ale aj o postupné zmierňovanie opatrení v službách, ktoré sú stále v prevádzke," uviedlo MPSVR. Prevádzky podľa rezortu aj po skončení uvoľňovaní opatrení zostanú v určitom pohotovostnom režime, ktorý sa musí aktivovať pri akomkoľvek zhoršení situácie alebo pri zvýšení rizika nad akceptovateľnú hranicu.

"Rada by som upozornila, aby príbuzní ŤZP osôb mali na zreteli fakt, že uvoľňovanie opatrení môže paradoxne najviac ohroziť ťažko zdravotne postihnutých. V eufórii otvárania sa im tak môže stať, že podcenia riziko nákazy. Očakávam druhú vlnu. Chcem rodičov, respektíve príbuzných ťažko zdravotne postihnutých deti a seniorov požiadať, aby v prípade, že využívajú ambulantnú formu, to znamená že denne dochádzajú do zariadenia, dbali na to, s kým sa stretávajú, a tak neohrozili iných klientov," zdôraznila štátna tajomníčka MPSVR Soňa Gaborčáková.