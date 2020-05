Nemecká ekonomika môže klesnúť o 6,6 % a v r. 2021 vzrásť o vyše 10 %

dnes 11:16 -

Nemecká ekonomika klesne v tomto roku v dôsledku pandémie nového koronavírusu pravdepodobne o 6,6 %. V nasledujúcom roku by sa však mala vrátiť k rastu, ktorý by mohol prekonať 10 %.

Uviedol to vo štvrtok v najnovšom odhade nemecký ekonomický inštitút Ifo, pričom vychádza z najpravdepodobnejšieho scenára návratu aktivity firiem na pôvodnú úroveň.

Podľa tohto (stredného) scenára by sa aktivita podnikov (vychádza sa z ich očakávaní) mala po uzatvorení ekonomiky a prepade v 2. kvartáli vrátiť na pôvodnú úroveň do deviatich mesiacov. V takom prípade očakáva Ifo pokles nemeckej ekonomiky v 2. kvartáli o 12,4 %. Za celý rok by ekonomika mohla zaznamenať pokles o 6,6 % a v budúcom roku rast na úrovni 10,2 %.

Najhorší možný scenár počíta s návratom firiem do normálu až o 16 mesiacov. V takom prípade by ekonomika mohla podľa Ifo klesnúť tento rok o 9,3 %. V budúcom roku by sa vrátila k rastu, ten by však pravdepodobne dosiahol 9,5 %.

Opačne, v prípade najoptimistickejšieho scenára, by sa aktivita firiem dostala na pôvodnú úroveň od uzatvorenia ekonomiky v dôsledku pandémie do piatich mesiacov. Za týchto okolností by podľa Ifo pokles ekonomiky tento rok dosiahol 3,9 %. Na budúci rok by potom zaznamenala rast na úrovni 7,4 %.

Ifo počíta s tým, že v prípade niektorých sektorov bude zotavovanie dlhšie a bolestivejšie. Je to najmä letecký priemysel, kde by proces návratu do normálu mal trvať takmer 1,5 roka. Dlhé zotavovanie sa očakáva aj v prípade cestovného ruchu, reštauračných služieb a hotelierstva a automobilovej výroby.