Záložný plán ECB: Nákup dlhopisov aj bez nemeckej centrálnej banky

Bundesbank nakupuje odhadom viac ako štvrtinu vládnych dlhopisov v spomínanom programe. Za mesiac apríl kúpila nemecké dlhopisy za 628 miliónov eur. To bolo asi 2,3 % celkového objemu štátnych dlhopisov kúpených v apríli v rámci PSPP.

Nemecký ústavný súd začiatkom mája rozhodol, že ECB pri Programe nákupu cenných papierov verejného sektora (PSPP) prekročila svoje právomoci. ECB má teraz tri mesiace na to, aby dokázala, že program je primeraný. Ak sa tak nestane, nemecká centrálna banka bude musieť svoju účasť v programe ukončiť.

Väčšina zdrojov agentúry Bloomberg si myslí, že právny spor vyrieši sama Bundesbank, keď preukáže, že tento druh uvoľnenej menovej politiky je adekvátny, a rozptýli obavy z jeho vedľajších účinkov.

Pracovné tímy v ECB a v centrálnej bankách jednotlivých členských štátov eurozóny sa ale pripravujú na niečo, čo je podľa jedného zdroja "neuveriteľné". Ide o scenár, v ktorom súd zakáže Bundesbank sa na týchto nákupoch podieľať. V takom prípade by ECB, alebo s nižšou pravdepodobnosťou ostatné centrálne banky krajín eurozóny, prevzala kvótu Bundesbanky v tomto Programe nákupov vo verejnom sektore (PSPP) a sama nakupovala nemecké dlhopisy, uviedli zdroje. Dodali však, že takéto plány dosiaľ neboli ani dokončené ani oficiálne prerokované v Rade guvernérov ECB. Hovorca ECB aj Bundesbanky odmietli správu komentovať.





Podľa zdrojov, ktoré citovala agentúra Reuters, by ECB v najhoršom scenári použila právne kroky, aby nemeckú centrálnu banku vrátila opäť do tohto programu. Všetky tieto kroky by pravdepodobne znamenali okamih pravdy pre spoločnú európsku menu, a boli by skúškou záväzku Nemecka voči euru.

Aj keby Bundesbank program opustila, nie je možné nemecké dlhopisy opomenúť, pretože slúžia súkromným investorom de facto ako referenčná hodnota pre celú eurozónu, a to vďaka ich najvyššiemu úverovému ratingu a širokej dostupnosti. Odrezanie Nemecka od hlavného stimulačného programu ECB by navyše mohlo vyvolať špekulácie o rozpade eurozóny, ktorý sa ECB snaží odvrátiť už od krízy v rokoch 2010 až 2012.

Zároveň by ECB zrejme spustila voči nemeckej centrálnej banke súdny proces, kvôli porušeniu povinností za to, že ako člen takzvaného eurosystému nesplnila svoje povinnosti, keď zastavila nákup dlhopisov, dodali zdroje. Ak by nemecká centrálna banka nesplnila podmienky, mohla by ECB predložiť vec Európskemu súdnemu dvoru, čo by bol prvý takýto prípad od vzniku eura v roku 1999. Súd už potvrdil platnosť PSPP, nemecký ústavný súd ale rozsudok ignoroval.

Nemecká vláda je zatiaľ optimistická a verí, že takémuto scenáru sa podarí zabrániť. Kancelárka Angela Merkelová na začiatku mesiaca vyšším predstaviteľom svojej strany povedala, že problém je riešiteľný, ak centrálna banka tento plán vysvetlí.



Nemecká centrálna banka Bundesbank nebude musieť z projektu vystúpiť, uviedla v rozhovore pre britský denník The Financial Times členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. "Čo sa týka verdiktu (nemeckého ústavného súdu), nebudeme žiadnym spôsobom upravovať našu menovú politiku," povedal Schnabelová pre stredajšie vydanie The Financial Times. Zároveň dodala, že ECB "sa musí vyhnúť situácii, v ktorej by sa jedna z národných centrálnych bánk nemohla zúčastňovať na jej programe nákupu aktív". Podľa Schnabelovej určite dôjde k diskusiám medzi Bundesbankou, nemeckou vládou a nemeckým parlamentom a nájde sa riešenie.