Verdikt nemeckého ústavného súdu ECB priamo neovplyvní

"Čo sa týka verdiktu (nemeckého ústavného súdu), nebudeme žiadnym spôsobom upravovať našu menovú politiku," povedal Schnabelová pre stredajšie vydanie The Financial Times.

Zároveň dodala, že ECB "sa musí vyhnúť situácii, v ktorej by sa jedna z národných centrálnych bánk nemohla zúčastňovať na jej programe nákupu aktív". Podľa Schnabelovej určite dôjde k diskusiám medzi Bundesbankou, nemeckou vládou a nemeckým parlamentom a nájde sa riešenie.

Nemecký ústavný súd začiatkom mája rozhodol, že ECB pri Programe nákupu cenných papierov verejného sektora (PSPP) prekročila svoje právomoci. ECB má teraz tri mesiace na to, aby dokázala, že program je primeraný. Ak sa tak nestane, nemecká centrálna banka bude musieť svoju účasť v programe ukončiť.