Tranzit ruského plynu cez plynovod Jamal do Európy sa pozastavil

Tranzit ruského plynu do Európy prostredníctvom plynovodu Jamal vedúceho cez Poľsko sa dočasne zastavil, uviedla v utorok agentúra Reuters. Výsledky aukcií na kapacity plynovodu však signalizujú, že tok plynu by už v júni mal dosahovať opätovne vysokú úroveň. Uviedol to poľský prevádzkovateľ plynovodov Gaz-System.

Dôvodom je vypršanie platnosti dohody o tranzite plynu medzi Ruskom a Poľskom. Tá bola uzatvorená ešte v 90. rokoch minulého storočia, pričom jej platnosť skončila 17. mája. Navyše, Poľsko zlaďuje svoje predpisy v energetickej oblasti s pravidlami Európskej únie a zároveň obmedzuje závislosť od dovozu energií z Ruska.

Po skončení dohody začal Gaz-System predávať kapacitu plynovodu prostredníctvom denných, mesačných, štvrťročných a ročných aukcií, pričom podľa dvoch zdrojov z plynárenského sektora je kapacita v rámci denných aukcií najdrahšia. Gaz-System uviedol, že napríklad rezervácie kapacít na nedeľu a pondelok (24. 5. a 25. 5.) boli omnoho nižšie než v predchádzajúcom období. Avšak výsledky aukcií ukázali, že na mesiac jún bolo zarezervovaných až 92 % kapacity plynovodu. Navyše, zhruba 80 % kapacity plynovodu bolo zarezervovaných na 3. kvartál.