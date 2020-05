Prepad na burze kvôli pesimizmu investorov a ako spotrebiteľ pomôže s oživením ekonomiky

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images

26. 5. 2020 -

Ekonomický vývoj v čase krízy vnímajú investori pesimistickejšie, než by vzhľadom k makroekonomickým predikciám mali. "V roku 2008 sa reálny HDP znížil o 4,5-5 %, akciový trh ale spadol o 58 %. Reakcia investorov na burze bývajú skrátka prehnané," hovorí Michael Batnick zo spoločnosti Ritholtz Wealth Management.

Pri súčasných prognózach vývoja americkej ekonomiky by sa musel akciový trh podľa tejto logiky zrútiť možno o 90 %, Batnick však nič také neočakáva. Okrem iného preto, že vlády aj centrálne banky vyjadrujú odhodlanie bojovať s dopadmi pandémie za každú cenu. A investori veria, že nejde len o sľuby.

Podobne optimisticky je naladený aj Ben Carlson, ktorý verí v rýchle oživenie hospodárstva. Americká ekonomika je zhruba z dvoch tretín závislá na osobnej spotrebe a Carlson verí, že v dôsledku pandémie by nemali nastať zásadnejšie zmeny v uvažovaní spotrebiteľov. "Správanie sa ľudí v oblasti spotreby je z môjho pohľadu jednou z mála konštánt v inak dynamicky sa vyvíjajúcom svete. Ľudia budú chcieť cestovať, nakupovať oblečenie a elektroniku, chodiť do barov, reštaurácií a kín. Neviem si predstaviť, že by pristúpili na to, že sa život obmedzí na cestu do práce a z nej," dodáva Carlson.