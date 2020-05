V nedeľu na Slovensku pracuje až 31 % zamestnaných ľudí

dnes 10:31 -

Okrem Slovenska má najvyšší podiel pracujúcich v nedeľu Holandsko, Malta, Dánsko a Chorvátsko. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Wood & Company na základe najaktuálnejších údajov Eurostatu za minulý rok.

Pravidelne trávi nedeľu v práci 16,3 % zamestnaných ľudí na Slovensku, ďalších 14,6 % sa týka pracovná nedeľa občas. "Tento vysoký podiel pracujúcich v nedeľu na Slovensku súvisí so zameraním ekonomiky. Silná orientácia na priemysel a k tomu oblasti, ktoré takpovediac nepoznajú dni v týždni, zvyšujú podiel pracujúcich počas posledného dňa v týždni," priblížila analytička Wood & Company Eva Sadovská.

Hoci ide o pomerne vysoký podiel pracujúcich v nedeľu, za posledných 15 rokov došlo k miernemu poklesu. Najväčší podiel pracujúcich v nedeľu, zvyčajne alebo občas, malo Slovensko v roku 2006, a to 36 %.

Počet pracujúcich v nedeľu predstavuje v absolútnom vyjadrení približne 786.000 zamestnaných. Podľa údajov Štatistického úradu SR maloobchod vlani zamestnával v priemere 168.000 ľudí, pričom pracovná nedeľa sa týkala mnohých z nich. "Odhadujeme teda, vychádzajúc z údajov Eurostatu, že v nedeľu pracuje z iných odvetví ekonomiky (mimo maloobchodu) zvyčajne alebo niekedy ďalších minimálne 650.000 až 700.000 Slovákov. A to prevažne z priemyselných odvetví, reštaurácií, ubytovacích zariadení, dopravy či poľnohospodárstva, ale aj kultúry. No a v neposlednom rade z radov zdravotníkov, hasičov či policajtov," doplnila Sadovská.

Slovensko má najväčší podiel nedeľňajších pracujúcich v rámci krajín V4, keďže v Českej republike a v Poľsku ide o približne 25 %, v Maďarsku o 23,1 % z celkového počtu pracujúcich mužov a žien. Celkovo v rámci EÚ je najnižší podiel pracujúcich počas nedele v Nemecku, a to na úrovni 19,3 %.