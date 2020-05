Európe by s recesiou mohlo pomôcť Silicon Valley

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:07 -

Zdaňovanie technologických firiem, ako sú Google, Facebook alebo Amazon, bolo v Európe komplikované. V roku 2019 sa téma spoločnej digitálnej dane presunula na OECD (Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko, sa okrem toho rozhodli implementovať svoje vlastné digitálne dane bez ohľadu na spoločný postup, a tým sa dostali do obchodného sporu so Spojenými štátmi. V prípade Francúzska, ktoré bolo prvou veľkou ekonomikou, ktorá zaviedla zákon o digitálnej dani, sa v januári dohodlo, že odloží inkasovanie prvých platieb do budúceho roka, a počká na rozhodnutie OECD.

V súčasnosti v boji proti dopadom koronakrízy vlády potrebujú získať peniaze, možnosť nového príjmu núka aj zdaňovanie technologických firiem. „Vidíme, že daňové debaty v oblasti digitálneho tovaru / služieb postupujú najrýchlejšie v Európe, kde miera ambícií využívať rozpočet EÚ na financovanie hospodárskeho oživenia spôsobeného koronavírusom môže viesť k tomu, že Brusel bude mať zvýšený záujem o atraktívny potenciálny daňový základ elektronického obchodovania a digitálneho vysielania,“ povedal David Livingston, analytik výskumnej firmy Eurasia Group pre televíziu CNBC.



Európska komisia, výkonná zložka EÚ, má tento týždeň predstaviť nové plány výdavkov. Inštitúcia pravdepodobne preskúma ďalšie dane, napríklad uhlíkovú daň, ako nové zdroje príjmov. Dexter Thillien, senior analytik priemyslu vo Fitch Solutions, vysvetľuje, že existujú dva dôvody, prečo by sa od technologickí giganti mali zdaňovať viac. „Prvým je, že to budú spoločnosti, ktoré vyťažia najviac počas pandémie a po nej. A druhý, že došlo k mnohým krokom smerom k digitálnemu zdaňovaniu.“

OECD odložila cieľ dosiahnuť plán digitálnej dane do októbra tohto roka. Začiatkom tohto mesiaca tiež uviedla, že plán by sa mohol uskutočniť v etapách, celý proces by tak trval do roku 2021. Európska komisia vyhlásila, že obnoví rozhovory na európskej úrovni, ak sa tento rok v OECD nedosiahne dohoda. Tá istá inštitúcia už predtým uviedla, že digitálne spoločnosti platia v priemere 9,5 % daň v EÚ, kde tradičné firmy sú zaťažené 23,2 % daňou. Technologické firmy sa ohradili, že platia presne toľko, koľko sú zo zákona povinné.

Európska komisia prevzala vedúcu úlohu pri regulácii technologického priemyslu. Napríklad v roku 2016 inštitúcia nariadila Írsku získať späť od spoločnosti Apple neuhradené dane vo výške 13 miliárd eur. Spoločnosť a írska vláda napadli toto rozhodnutie.

Po online diskusii s generálnym riaditeľom Facebooku Markom Zuckerbergom minulý týždeň nastolil otázku zdaňovania európsky komisár Thierry Breton. Na Twitteri napísal: „Byť bystrý je dobré. Ale byť príliš bystrý v oblasti daní nie je ten správny nápad. “

Graham Samuel-Gibbon, medzinárodný daňový partner v advokátskej kancelárii Taylor Wessing, uviedol, že digitálna daň neposkytuje vládam „obrovské príjmy“, pretože iba niekoľko spoločností je nad nevyhnutnou hranicou, nad ktorou sa už od nich vyžaduje zaplatenie dane. Na druhej strane, spotrebná daň a daň z príjmu poskytujú väčšie zdroje pre vládne príjmy. Uznal však, že obe tieto dane sú menej populárne medzi bežnými občanmi.