Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 36 USD/barel

Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena Brentu sa pohybuje nad 36 USD za barel (159 litrov), čo znamená najvyššiu hodnotu za dva mesiace. Náladu na trhoch podporujú najmä škrty v produkcii, informácie o nečakanom znížení ropných zásob v USA, ako aj signály o zvyšovaní dopytu po tom, ako vlády v jednotlivých štátoch začali s uvoľňovaním reštrikcií prijatých na zmiernenie šírenia nového koronavírusu.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 20.05 h SELČ 36,05 USD (32,77 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 30 centov (0,84 %). To je najvyššia hodnota od marca tohto roka. V apríli, keď obmedzenia v dôsledku pandémie nového koronavírusu boli na maxime, cena Brentu klesla na 21-ročné minimum pod 16 USD/barel.

Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 33,83 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke vzrástla o 34 centov alebo o 1,02 %.