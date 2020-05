Padne hotovosť za obeť koronavírusu?

Zdroj: TheGuardian;DPD;MAstercard;SLSP

Internetové nákupy prekonali v období karantény všetky ostatné spôsoby utrácania peňazí. Nadpolovičná väčšina (57 %) európskych spotrebiteľov uviedla, že na internete nakupujú viac ako predtým. Vyplýva to z prieksumu Fly research pre Mastercard. Aj podľa prieskumu DPD E-shopper barometer 2019 sa internetové nákupy stali bežnou súčasťou života. Zákazníci internetových obchodov na Slovensku nakupujú na webe čoraz častejšie, pravidelní zákazníci až takmer 15 percent všetkých nákupov, čiže takmer každý šiesty nákup. Ide o výrazný nárast oproti roku 2018, kedy slovenskí zákazníci robili na internete približne každý desiaty nákup. Slováci od začiatku marca výrazne obmedzili výbery z bankomatov, či výber hotovosti cez terminál u obchodníka.

Hotovosť pomaly mizne z našich životov, malo by nás to trápiť? Možno. Počas karantény, kedy z každej strany zaznieval, aby sme zostali doma, nebolo nič výnimočné vidieť seniorov, ako toto odporúčanie ignorujú. Jedným z dôvodov bola potreba zájsť k najbližšiemu bankomatu a vybrať si hotovosť. Je to zjavne niečo, čo táto skupina ľudí považuje za niečo, čo cíti, že naozaj musí urobiť. Nikdy nebol väčší rozdiel medzi tými z nás, ktorí sa s ľahkosťou hotovosti vzdajú a tými, ktorí ju stále považujú za niečo zásadné vo svojom živote. Starší ľudia sa počas pandémie báli, že ak im dôjde hotovosť, nebudú mať ako zaplatiť za svoje nákupy. Nevedia, že bankomaty nie je jediná možnosť a že v 21. storočí nie je žiaden problém doručiť hotovosť priamo ku dverám domova.





Aby sme boli spravodliví, nehádžme všetkých do jedného vreca. Nie každý senior fetišizuje hotovosť. Celý rad starších ľudí prešlo na on-line bankovníctvo a bezkontaktné platby dávno pred nejakým koronavírusom. Je pravda, že zvýšením limitu bez potreby zadania PIN kódu sa celý proces platby ešte zjednodušil. Jednoducho priložiť kartu a hotovo, alebo nad 50 eur vyťukať štvormiestny PIN. Prečo sa obťažovať používať bankomat, ktorý sa čoskoro stane zbytočnosťou? Sieť bankomatov sa pomaly scvrkáva, všimol si to vôbec niekto, že tieto zariadenia postupne miznú?

Bezhotovostná spoločnosť je lacnejšia, odpadne distribúcia bankoviek. Dokáže byť čestnejšia, už žiadne podvádzanie s daňami pri hotovostných platbách. Ale aj bezpečnejšia, nebude prečo prepadávať, a obchodníci s drogami si budú musieť nájsť iný spôsob vysporiadania. Predovšetkým však pre generáciu mladých, bez telefónu ani na krok, to bude omnoho pohodlnejšie.

No a potom sú tu nevýhody. Je to zlá správa pre každého, od pouličných umelcov, žobrákov až po kostoly, ktoré sa spoliehajú na peňažné dary. A čo je dôležitejšie, niektorí ľudia stratia prehľad o svojich výdavkoch a nedokážu si rozumne naplánovať rozpočet. Rovnako by to bolo negatívne aj pre marginalizovanejšie spoločnosti, tie, ktoré nie sú formálne v rámci bankových systémov. Mohli by zostať vylúčení.

Bankám sa páči myšlienka prechodu na bezhotovostnú spoločnosť, ktorá by sama osebe u nich mala vyvolávať obavy. Hŕstka obrovských hráčov, ako sú Visa a Mastercard, bude kontrolovať celú platobnú infraštruktúru. Až kým jedného dňa táto sieť nepadne , čo aj v prípade, že by šlo o dočasný výpadok, má potenciál zmraziť celý finančný systém. No potom sú tu ešte argumenty dohľadu „veľkého brata“, keď každý cent našich výdavkov bude zaznamenaný a vystopovateľný.

Tieto nevýhody znejú horšie ako výhody. Ale pohodlie bezkontaktných platieb nakoniec preváži a negatíva budú ignorované. A ako vám povie ktorýkoľvek miléniál, vytvorenie domáceho rozpočtu je v skutočnosti oveľa lepšie zvládnuteľné pomocou nástrojov a aplikácií, než sa spoliehať na vlastnú peňaženku.





Koronavírus jednoducho urýchľuje nevyhnutný koniec hotovosti a mincí. Už ani do košíka v hypermarkete nepotrebujete vkladať mincu. Keď banky stanova dátum zrušenia hotovosti, mali by mať pripravené opatrenia na zabezpečenie toho, aby tí, ktorí skutočne bez hotovosti nedokážu žiť, ja mali aj naďalej k dispozícii. Ale nemyslite si, že koronavírus nás postavil na odrazový mostíku pre skok do bezhotovostnej spoločnosti, my sme v skutočnosti už skočili.