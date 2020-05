Nový Zéland využil pandémiu na otestovanie štvordňového pracovného týždňa

Zdroj: The Guardian

Ekonomika Nového Zélandu sa prispôsobuje pandémii, premiérka Jacinda Ardernová v boji proti COVID-19 postavila za štvordenný pracovný týždeň a ďalšie možnosti flexibilnejšej práce. Tieto kroky podľa nej dokážu povzbudiť hospodárstvo, pomôžu domácemu cestovnému ruchu a podporia lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Informuje o tom The Guardian.



Ardernová zdieľala návrhy počas živého stretnutia Facebooku. Dodala, že Novozélanďania by cestovali viac po ostrovnom štáte, keby mali väčšiu flexibilitu, čo by pomohlo skolabovanému turistickému sektoru krajiny.

„Počula som od viacerých, že by sme mali mať štvordňový pracovný týždeň. Nakoniec to bude záležať od rozhodnutia zamestnávateľov a zamestnancov. Ako som však povedala, je toho veľa, čo sme sa naučili o Covide a o flexibilite ľudí pracujúcich z domu, o produktivite, ktorá z toho môže byť zachovaná. Skutočne by som ľudí povzbudila, aby o tom premýšľali, ak ste zamestnávateľ a ste schopný v tomto smere niečo urobiť. Premýšľať o tom, či by to fungovalo na vašom pracovisku, pretože by to určite pomohlo cestovnému ruchu po celej krajine,“ povedala Ardernová.





Andrew Barnes je zakladateľom spoločnosti Perpetual Guardian, firmy s viac ako 200 zamestnancami, ktorá v roku 2018 prešla na štvordňový pracovný týždeň. Barnes zistil, že tento posun spôsobil, že jeho zamestnanci sú šťastnejší a produktívnejší, a uviedol, že režim priniesol výhody aj pre duševné a fyzické zdravie, životné prostredie, rodinný a spoločenský život a zmenu podnebia. „Nový Zéland by sa po Covide určite mohol rozhodnúť prejsť na štvordňový týždeň. V skutočnosti by to bola stratégia na obnovu hospodárstva a najmä ťažko zasiahnutého domáceho cestovného ruchu," uviedol Barnes.

„Musíme zachovať všetky výhody, ktoré prináša práca z domu, vrátane čistejšieho vzduchu, či zachovania si produktivity a zároveň pomáhať firmám zostať nad vodou. S naším modelom musíme byť odvážni. Toto je príležitosť na masívny reštart,“ cituje Barnesa The Guardian. Podľa Barnesa by bolo možné pristupovať k štvordňovému pracovnému týždeňu na základe nemeckého vzoru kurzarbeitu, „skrátenej práce“, ktorá by teoreticky umožnila ľuďom neprísť o prácu. „Nakoniec musíme zohľadniť potrebu riešiť rozsiahle problémy duševného zdravia,“ uviedol Barnes. „Pomoc odborníkov podľa údajov The Kindness Institute, vyhľadalo počas nútenej izolácie o 25 % viac ľudí, takže musíme pochopiť, že je potrebné zamerať sa na duševné zdravie, ak chceme ekonomické oživenie. Štvordňový pracovný týždeň je nástroj na ochranu zdravia pracovníkov. Využitie tohto modelu je vo svete, v ktorom sa nachádzame, relevantné,“ dodal Barnes.