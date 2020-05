Wall Street sa v stredu posilnila, Dow Jones vzrástol o 1,52 %

dnes 9:46 -

Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v stredu pripísal 369,04 bodu alebo 1,52 % a uzavrel na 24.575,90 bodu. Dow Jones tak takmer kompletne vymazal straty z utorka (19. 5.) Širší index S&P 500 v stredu stúpol o 1,67 % na 2971,61 bodu a technologický Nasdaq Composite o 2,08 % na 9375,78 bodu.

Spomedzi jednotlivých titulov sa darilo Facebooku. Jeho akcie si polepšili o 6 %. Podporila ich správa, že Facebook sa chce stať platformou pre online predaj. Firma navyše oznámila, že približne 25 % jej zamestnancov sa do začiatku júla vráti do svojich kancelárií.

Akcie General Motors (GM) stúpli o 3,2 %. Podľa mediálnych správ sa automobilka blíži k cieľu vyvinúť batériu pre elektromobily, ktorá by mala na jedno nabitie vydržať až 1,6 milióna kilometrov.