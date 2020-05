Ako často menia banky poplatky?

Zdroj: finančná hitparáda

Foto: getty images

dnes 9:34 -

Portál Finančná Hitparáda denne sleduje zmeny cenníkov a poplatkov bánk. Niektoré banky nemenia podmienky pre ktoré si ich klienti vybrali, ale nájdu sa aj také, ktoré vstupujú do svojich sadzobníkov poplatkov častejšie.

Aké poplatky menili banky najčastejšie

Medzi najčastejšie zmeny v cenníkoch bánk počas minulého roka patrili predovšetkým poplatky za služby týkajúce sa operácií na pobočke banky, hotovostného a bezhotovostného platobného styku, balíkov služieb k účtom, platobných kariet, výberov hotovosti z bankomatov, poplatkov za sms notifikácie a poplatkov za spracovanie spotrebných úverov.

Ako často banky zasahovali do svojich cenníkov

Banky minulý rok v priemere menili svoj cenník 2- krát, pričom súhrnne realizovali zmeny 32- krát. Podľa Martina Švidroňa z Finančnej Hitparády je to najmenší počet realizovaných zmien od začiatku sledovania. Prispeli tomu aj minimálne legislatívne zmeny, ktoré by museli všetky banky premietnuť do svojich sadzobníkov.

Zo všetkých portálom sledovaných bánk sú iba dve, ktoré v minulom roku neupravovali svoje sadzobníky poplatkov. Prvou je najmladší hráč na bankovom trhu, mobilná 365.bank a druhou bankou je Tatra banka. Obidve banky sú známe rýchlym zavádzaním inovácií do praxe. Dobre sa držali aj ďalšie menšie banky BKS Bank, Fio banka, J&T Banka, Privatbanka a Raiffeisen Bank s jednou zmenou cenníka počas roka.

