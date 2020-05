Venezuela chce prinútiť Bank of England, aby jej vydala zlato v hodnote miliardy dolárov

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:53

Venezuela sa rozhodla obrátiť sa na súd s cieľom prinútiť Bank of England odovzdať zlato v hodnote 1 miliardy dolárov. V právnom dokumente, ktorý bol podaný na obchodnom súde 14. mája, sa vyžaduje, aby Bank of England previedla prostriedky na rozvojový program OSN (UNDP). V žiadosti sa uvádza, že peniaze by sa potom použili na správu nákupu potravín a zdravotníckych potrieb potrebných na boj s koronavírusom.



Zdravotnícky systém Venezuely je v rozklade, mnohé nemocnice v krajine sa snažia postarať sa o pacientov bez spoľahlivej dodávky elektriny alebo dokonca tečúcej vody. Skupina expertov OSN začiatkom tohto mesiaca varovala, že nemocnice v krajine informovali o nedostatku zdravotníckych potrieb a ochranných prostriedkov. Podľa údajov zhromaždených Univerzitou Johna Hopkinsa doposiaľ Venezuela zaznamenala 749 prípadov koronavírusu a 10 úmrtí.





Bank of England je druhým najväčším depozitárom zlata na svete, druhý za FEDom v New Yorku. Centrálne banky mnohých rozvojových krajín ukladajú svoje národné zásoby zlata do trezorov v centrálnej banke Spojeného kráľovstva, Venezuela je jednou z nich. V januári 2019 Bank of England odmietla vydať Venezuele zlato zo svojich trezorov a navrátiť ho späť do Južnej Ameriky. Odvtedy banka odmietla verejne komentovať toto rozhodnutie.



Oznámenie prišlo len niekoľko dní po tom, čo vodca opozície Juan Guaido vyšiel do ulíc Caracasu, aby sa vyhlásil za právoplatného lídra Venezuely, pričom tvrdil, že výsledok volieb v roku 2018 bol zmanipulovaný. Líder Národného zhromaždenia bol uznaný za legitímneho dočasného prezidenta Venezuely viac ako 50 krajinami, vrátane USA a Veľkej Británie. Avšak Madurova vláda, so širokou podporou armády, odmietla odovzdať moc. Znamená to, že krajina zostáva zablokovaná v politickej patovej situácii, pričom má medzinárodne uznávanú vládu, ktorá nemá kontrolu nad štátnymi funkciami a ktorá funguje paralelne s Madurovým režimom.