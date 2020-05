Nemecká vláda sa údajne dohodla na záchrannom balíku pre Lufthansu

dnes 19:46 -

Nemecká vláda doriešila posledné detaily záchranného balíka pre najväčšiu leteckú spoločnosť v krajine Lufthansa. Tú podobne ako ďalšie aerolínie ťažko zasiahla pandémia nového koronavírusu, ktorá donútila letecké spoločnosti uzemniť lietadlá.

Ako v stredu uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie nemeckého týždenníka Der Spiegel, vláda odsúhlasila posledné detaily plánu. Príslušné ministerstvá urobili posledné úpravy v rámci záchranného balíka a predstaviteľ vlády by mal čoskoro podpísať vo Frankfurte nad Mohanom so zástupcami Lufthansy dohodu. Ministerstvo financií ani hospodárstva sa k informáciám nevyjadrili. Informácie médií nekomentovala ani Lufthansa.

Letecká spoločnosť pred dvomi týždňami oznámila, že s vládou rokuje o stabilizačnom balíku v hodnote 9 miliárd eur. Vtedy agentúra Reuters informovala, že súčasťou stabilizačného balíka má byť poskytnutie kapitálu bez hlasovacieho práva, známe ako tichá účasť, ďalej zabezpečený úver a zvýšenie kapitálu. To by vláde mohlo umožniť získať podiel v Lufthanse na úrovni 25 % plus jedna akcia.