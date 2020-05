Europoslanci žiadajú fond na oživenie hospodárstva EÚ, aby sa zmiernila recesia

dnes 14:46 -

Fond na oživenie hospodárstva EÚ treba zriadiť čo najskôr, aby sa predišlo hlbokej recesii. To je hlavný odkaz poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí prostredníctvom internetového seminára hovorili o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a o reakcii na pandémiu nového koronavírusu.

Europoslanci, ktorí sú zapojení do debát o tvorbe viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 - 2027, počas debát s novinármi privítali francúzsko-nemecký návrh na vytvorenie fondu na ekonomickú obnovu vo výške 500 miliárd eur a zopakovali pozíciu EP k plánu obnovy, ktorý bol prijatý na nedávnom plenárnom zasadnutí a ktorý do konca mája predstaví Európska komisia (EK).

Parlament v tejto súvislosti vypočuje predsedníčku eurokomisie Ursulu von der Leyenovú, ktorá predstaví revidovaný návrh viacročného finančného rámca a plán obnovy. Rozprava k obom témam sa uskutoční na plenárnom zasadnutí EP v stredu 27. mája popoludní.

Predseda Výboru EP pre rozpočet Johan Van Overtveldt upozornil, že súčasná hospodárska situácia sa môže vymknúť z rúk, a EK vyzval na rýchle opatrenia. "Choroba COVID-19 je stále vážnou zdravotnou krízou a my si uvedomujeme, že pomaly, ale iste sa mení na obrovskú recesiu. V nasledujúcich dňoch a týždňoch musíme prísť na to, ako zosúladiť solidaritu so zodpovednosťou," uviedol belgický poslanec z frakcie európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). A zdôraznil, že ak sa nepodarí zastaviť recesiu v zárodku, EÚ môže neskôr čeliť "novému finančnému hurikánu".

Portugalská poslankyňa Margarida Marquesová, ktorá je pomocnou spravodajkyňou pre VFR, zdôraznila, že plánovaný fond obnovy musí byť ukotvený v dlhodobom rozpočte EÚ. Dodala, že sedemročný rozpočet môže byť platformou na prístup aj pre iné zdroje financovania, ako je Európska investičná banka (EIB) či Európsky stabilizačný mechanizmus (EMS - známy ako euroval).

"Tri hlavné priority sú v súčasnosti pred nami - ozdravenie vnútorného trhu v dôsledku opatrení štátnej pomoci, vytvorenie plánu hospodárskej a sociálnej obnovy a po tretie zvýšenie odolnosti EÚ," opísala situáciu Marquesová, ktorá je členkou skupiny socialistov a demokratov (S&D).

Francúzska poslankyňa Valérie Hayerová z liberálnej frakcie Obnovme Európu, ktorá je spravodajkyňou EP pre vlastné rozpočtové zdroje EÚ, v tejto súvislosti spresnila, že podľa najnovších predpovedí eurokomisie bude hospodárstvo EÚ v roku 2020 čeliť poklesu HDP o 7,5 %. "To je tragické. Zodpovedá to približne jednému biliónu eur. Európsky parlament požaduje plán vo výške dvoch biliónov eur, ktorý by mal zahŕňať pôžičky, ale väčšinou granty," vysvetlila Hayerová. Dodala, že francúzsko-nemecká iniciatíva a dohoda na zvýšení spoločného dlhu krajín EÚ ide smerom, ktorý za správny považuje aj europarlament. Uvítala tiež, že uvedená iniciatíva necháva otvorené dvere na zavedenie vlastných zdrojov na splatenie spoločného dlhu.

Podľa názoru španielskeho europoslanca Ernesta Urtasuna z frakcie Zelených nový fond pre obnovu a transformáciu sa nesmie vytvárať na úkor VFR. Skonštatoval, že by bolo zlým riešením vytvoriť silný ozdravný fond, ktorý by využil predfinancovanie výdavkov dlhodobého rozpočtu, a mať potom slabý finančný rámec na zostávajúce tri alebo štyri roky. "Potrebujeme oboje, silný fond obnovy a silný viacročný finančný rámec, pretože po zotavení sa z krízy zostanú pred nami naliehavé klimatické a digitálne výzvy," odkázal Urtasun, ktorý je členom Výboru EP pre finančné a ekonomické záležitosti.