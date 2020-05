Záporné úrokové sadzby: Fenomén voľného trhu

Zdroj: AIER

Koronakríza dotlačila politikov a následne aj centrálnych bankárov urobiť maximum na zníženie jej následkov na ekonomiku. Minulý týždeň predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell rázne odmietol záporné úrokové sadzby. „Nie je to nič, nad čím by sme rozmýšľali,“ povedal v televíznom rozhovore. Len pár hodín predtým a na opačnej strane sveta, sa ozval opačný názor. Centrálna banka Nového Zélandu uviedla, že záporné úrokové sadzby „sa v budúcnosti stanú možnosťou“ a prebiehajú diskusie s novozélandskými bankami o príprave tohto kroku.

Ku ktorému z týchto dvoch názorov by ste sa priklonili vy?

Skúsme nájsť argumenty, prečo by mali mať centrálne banky možnosť stanovovať záporné úrokové sadzby.

Mnoho ľudí má doslova vyrážky z toho, keď sa spomenú negatívne úrokové sadzby. "Sú neprirodzené!" naštvane hovoria. Ekonomická logika hovorí, že dlžníci platia úroky a veritelia si zaslúžia odmenu za to, že sa podelia o svoje úspory. Akákoľvek inverzia tohto dlhý čas uznávaného pravidla nie je nič iné ako ohavnosť, ktorú vlády skúšajú na svojich občanov.

Ale čo ak negatívne úrokové sadzby nie sú nič neprirodzené? Na neregulovaných voľných trhoch sa objavujú pravidelne. Žiadna časť ekonomiky nie je menej regulovaná ako odvetvie kryptomien. Trvalé swapové kontrakty sú najlepším príkladom. Väčšina ľudí, ktorí chcú mať pozíciu v bitcoinoch, nakupuje skutočné bitcoiny prostredníctvom kryptoburzy. Mnohé kryptoburzy, ako sú BitMEX, OKex a Deribit, ponúkajú deriváty alebo finančné nástroje, ako sú futures a opcie, ktoré poskytujú koncentrovanejšiu expozíciu v bitcoinoch. Najobľúbenejší z týchto derivátových kontraktov je bitcoinový kontrakt na trvalý swap. Popíšme si najskôr ako tieto zmluvy fungujú, aby sme sa neskôr mohli vrátiť k negatívnym úrokovým sadzbám a centrálnemu bankovníctvu.

Cena týchto kontraktov na dobu neurčitú je navrhnutá tak, aby sa pohybovala v súlade s cenou podkladových aktív, teda bitcoinu. Ľudia, ktorí chcú profitovať z nárastu cien, stavia na long pozíciu a kupujú kontrakty. Tí, ktorí očakávajú pokles bitcoinov, stavia na shortovanie, na druhú stranu stávky a kontrakty predávajú.





Väčšina druhov derivátových kontraktov zostáva viazaná na cenu podkladovej komodity, ktorú stanovujú prostredníctvom vyrovnania. V určitom okamihu v budúcnosti musí jedna strana previesť skutočnú komoditu druhej strane. Ale neplatí to pri kontraktoch na dobu neurčitú. Predajcovia nemusia kupujúcim dodať skutočné bitcoiny. Ako potom môže cena kontraktu na dobu neurčitú byť viazaná na cenu skutočného bitcoinu?



Burzy ako BitMEX prišli s dômyselným trikom, používajú úrokovú sadzbu nazývanú funding rate. Je to poplatok, ktorý musia zaplatiť tí, čo stavia na krátko. Zvyčajne existuje viac požiadaviek na long kontrakty ako na short. A tak dlhy majú tendenciu tlačiť cenu kontraktu nad cenu bitcoinu. Zvýšením funding rate sa BitMEX zaväzuje, že long zaplatí shortu viac. Tento tok platieb povzbudzuje ľudí, aby viac vsádzali na short a menej na long. A tak sa cena kontraktu bez časového obmedzenia dostane naspäť k cene bitcoinu.

Vyzerá to neprehľadne, lepší bude konkrétny príklad. Povedzme, že trvalý kontrakt BitMEX sa obchoduje v súlade s cenou bitcoinu. Oba za 10 000 dolárov. Funding rate je 0 %, long pozície neplatia úroky short pozíciám. Zrazu sa ukáže, že viac long hráčov chce nakúpiť trvalé kontrakty, preto ich cena stúpne na 10 500 dolárov alebo približne 500 dolárov nad cenu bitcoinu. BitMEX automaticky zvyšuje funding rate z 0 % na 50 %. Long pozície musia zaplatiť short pozíciám 50 percentný ročný poplatok. Táto situácia priláka na trh viac krátkych hráčov. Konkurujú si v predaji kontraktov. Cena kontraktu na dobu neurčitú sa tlačí späť dole. Až kým nebude opäť viazaná na cenu bitcoinu.





Funding rate Bitmexu je zvyčajne sadzba pozitívna. Ale niekedy padne do negatívneho pásma. K tomu dochádza, keď je na trhu priveľa hráčov s pozíciu na krátko, alebo predajcov a cena kontraktu na dobu neurčitú klesne pod cenu bitcoinu. S cieľom pomôcť opätovne vyvážiť systému sa funding rate dostane do záporného pásma. To znamená, že hráči s pozíciou short, ktorí zvyčajne dostávajú úroky, musia teraz platiť úroky tým, ktorí stavili na long. Tento poplatok stimuluje viac špekulantov, aby si kúpili kontrakty, čím sa cena vráti späť na úroveň porovnateľnú s podkladovým aktívom, bitcoinom.

Treba povedať, že negatívne sadzby sú pre ľudí, ktorí pôsobia na trhu s kryptomenami, celkom bežnou záležitosťou. A túto logiku môžeme uplatniť aj na centrálne banky. Rovnako ako sú niektorí ochotní zaujať long pozíciu v bitcoine, zatiaľ čo iní chcú staviť na short, tak aj niektorí chcú mať pozíciu long na dolár a iný by ho chceli shortovať.

Kto sú tí ľudia, ktorí volia long alebo kupujú doláre? Sú to ľudia, ktorí držia bankovky v peňaženkách alebo udržiavajú zostatky v dolároch na účtoch Fedu. Naopak tí, ktorí volia short, alebo predávajú doláre, si v skutočnosti požičali doláre od Fedu. Tieto požičané doláre predali na trhu, možno na pokrytie dlhov alebo na kúpu iných cenných papierov. Napríklad každý, kto má hypotéku, shortuje dolár. Požičal si peniaze a predal ich, aby si mohol kúpiť bývanie.





V dolárovej krajine majú úrokové sadzby tendenciu byť pozitívne. To znamená, že dolároví shorti zvyčajne platia poplatok longom. To znamená, že long, ktorý má účet v centrálnej banke, dostáva úroky. Shorti sú tí, ktorí si požičiavajú od centrálnej banky a longom tieto úroky platia.

Pripomeňme, že BitMEX sa zameriava na to, aby cena trvalého kontraktu bola naviazaná na cenu bitcoinu. Centrálne banky si zvyčajne vyberú namiesto bitcoinu kôš spotrebného tovaru. BitMEX aj Fed sa spoliehajú na zmeny úrokových sadzieb, aby vyvážili ponuku a dopyt pri kontraktoch (alebo dolároch) spôsobom, ktorý zabezpečí, že dosiahne svoj cieľ, či už ide o bitcoin alebo kôš spotrebného tovaru.

V časoch zvýšenej nervozity rastie požiadavka na dolárové long pozície. Doláre sú koniec koncov bezpečné a stabilné. Dolároví shorti zúfalo kupujú doláre, aby pokryli svoje dlhy. A tak cena dolára stúpa vysoko nad cieľ Fedu. Aby Fed pomohol obnoviť svoj cieľ, musí povzbudiť predajcov nakrátko a odradiť záujemcov o dlhé pozície. To znamená zníženie poplatkov, ktoré sú obvykle shorti povinní zaplatiť longom. Inak povedané, úrokové sadzby sa musia znížiť.

Ak trhy s kryptomenami akceptujú záporné sadzby ako legitímny spôsob na dosiahnutie cieľa, prečo by nemohli robiť centrálne banky to isté pokiaľ ide o seriózne naplnenie cieľa?



Autorom je J.P. Koning, finančný spisovateľ a bloger so záujmom o menovú ekonomiku, hospodársku históriu, financie a fintech.