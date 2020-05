Goldman Sachs verí hudobnému biznisu: Do konca desaťročia zdvojnásobí svoju hodnotu

Zdroj: CNBC

Keď sa celosvetová mobilita takmer zastavila, analytici spoločnosti Goldman Sachs uviedli, že čas strávený počúvaním hudby „sa môže z krátkodobého hľadiska presunúť zo streamovania hudby na iné formy zábavy“.

„Veríme však, že dlhodobý výhľad rastu tohto odvetvia zostáva nenarušený,“ dodali s tým, že globálne hudobné príjmy sa do konca desaťročia dostanú na 142 miliárd dolárov, čo odzrkadľuje 84 % nárast v porovnaní so 77 miliardami dolárov v roku 2019

Banka odhaduje, že trh s online streamingom by mohol do roku 2030 rásť a prilákať 1,2 miliardy používateľov. Je isté, že je to takmer štvornásobne viac ako v roku 2019, kedy bolo 341 miliónov platených odberateľov.



Analytici označili nahrávacie spoločnosti Universal Music Group a Sony Music za „hlavných príjemcov“ rastu streamovania a lepšieho speňaženia hudobného obsahu. „Platformy na streamovanie tiež profitujú z rastúceho množstva zákazníkov služby, aj z obrovského množstva spotrebiteľských údajov, hoci sa pravdepodobne zintenzívni konkurencia: uprednostňujeme vedúcich hráčov odvetvia, ako sú Spotify a Tencent Music,“ uviedli. „Rovnako aj YouTube je na tom obzvlášť dobre pokiaľ ide o zachytenie rastúceho využívania a speňaženia hudobných videí prostredníctvom reklamy aj predplatného,“ dodali.

