Najväčšia svetová ekonomika je v depresii: 10 čísel, ktoré dokresľujú hrôzostrašný obraz súčasnosti

Zdroj: The Economic Collapse

Najnovší pokles už verejnosť vníma ako hospodársku depresiu a rozpútali sa debaty o tom, ako hlboko nakoniec americké hospodárstvo klesne. Všetci súhlasia s tým, že USA nezaznamenali nič podobné od čias druhej svetovej vojny. Dokazuje to aj týchto 10 čísiel.

Podľa štúdie, ktorú práve zverejnil Národný úrad pre ekonomický výskum, počas tejto pandémie už skrachovalo viac ako 100 000 amerických firiem, čo predstavuje milióny pracovných miest, ktoré sa už nikdy neobnovia

Federálna rezervná banka v Atlante teraz predpokladá, že americký HDP sa v druhom štvrťroku zníži o 42,8 percenta.

Nová prognóza HDP Federálnej rezervnej banky v Atlante na obdobie troch mesiacov odhaduje bezprecedentný pokles o 42,8 percenta. V porovnaní s oficiálnou správou vlády o HDP, ktorá je datovaná, banka tieto údaje označuje ako „nowcast“ alebo v reálnom čase. Predbežné údaje za prvý štvrťrok, ktoré vykázali pokles 4,8 %, zahŕňali obmedzené obdobie vplyvu COVID-19.

Maloobchodný predaj v USA klesol počas apríla o 16,4 percenta, čo je nový rekord všetkých čias.

Produkcia v USA v minulom mesiaci klesla o 13,7 percenta, a to bolo najhoršie číslo, aké kedy bolo v tomto odvetví zaznamenané.

Priemyselná výroba v USA minulý mesiac klesla o 11,2 percenta, čo predstavovalo najhoršie číslo za 101 rokov.

Počet Američanov, ktorí počas tejto pandémie prišli o prácu, vzrástol o ďalších 2,9 milióna, čo predstavuje celkový súčet za krízu 36,5 milióna. Počas Veľkej hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch minulého storočia bolo nezamestnaných iba asi 15 miliónov Američanov.

Podľa Federálnej rezervnej banky v Chicagu je skutočná miera nezamestnanosti v USA teraz na úrovni 30,7 %.

Podľa prieskumu, ktorý práve uskutočnili federálni úradníci, takmer 40 percent Američanov s príjmom domácnosti nižším ako 40 000 dolárov ročne tvrdí, že počas tejto krízy prišli o prácu.

Jedna štúdia dospela k záveru, že 42 percent strát pracovných miest počas tejto pandémie bude trvalých.

Podľa profesora ekonómie na Columbijskej univerzity by sa americká populácia bezdomovcov mohla do konca tohto kalendárneho roka narásť až o 45 percent.





Tieto desivé hospodárske čísla budú ešte desivejšie v nasledujúcich mesiacoch. Americká ekonomika je na tom tak zle, že aj predseda Fedu Jerome Powell otvorene pripúšťa, že nevie, ako dlho tento nový hospodársky pokles bude trvať. „Táto ekonomika sa uzdraví... My sa z toho dostaneme. Môže to chvíľu trvať. Môže to trvať určitý čas. Mohlo by to trvať do konca budúceho roka,“ povedal Powell počas netradičného televízneho rozhovoru. "Naozaj to nevieme." Dúfame, že to bude čo najrýchlejšie, ale nikto to v skutočnosti povedať nevie.“

V nadchádzajúcich mesiacoch bude niekoľko sektorov, ktoré analytici budú obzvlášť pozorne sledovať. Jedným z nich je trh komerčných nehnuteľností. Rýchle prepuknutie koronavírusu a následné zablokovanie v podstate zmrazili komerčný trh s nehnuteľnosťami. Budovy, ktorých priestory sa kedysi využívali pre reštaurácie, kancelárie, hotely, alebo čokoľvek iné, začali zívať prázdnotou. Je to spôsob, ktorým sa trh komerčných nehnuteľností dostáva do chaosu. Keď rastú voľné metre štvorcové, takmer každá trieda aktív viazaná na komerčné nehnuteľnosti je vystavená obrovskému tlaku. Najnovšie údaje od Morgan Stanley ukázali, že štvrtina všetkých komerčných hypotekárnych záložných listov (CMBS) by mohla byť na hranici zlyhania.

Keď sa domino dostane do pohybu, devastačná vlna sa preženie aj cez finančný priemysel, čo bude mať za následok, že hypotekárna bublina z roku 2008 bude vyzerať ako detská hra. Ale aspoň právnici budú mať veľa práce, s konkurzmi. Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že J.C.Penney, americký obchodný reťazec s 846 pobočkami v 49 štátoch USA, požiadal o ochranu pred bankrotom. Počet bankrotov do dnešného dňa predstavuje len špičku ľadovca.





Možno už politici z celej Ameriky hlboko oľutovali zvolené kroky na boj proti COVID-19, pretože teraz, keď už hospodárska bublina praskla, nikto nebude schopný dať veci dohromady. Je až zarážajúce, ako málo ľudí pochopilo, o aký neistý ekonomický „rozmach“ ide, ak je postavený na neustálom zadlžovaní sa. V konečnom dôsledku to netrvalo ani príliš dlho, kým sa objavila nová hospodárska depresia.

A odteraz každá ďalšia kríza, ktorá sa objaví, len vystupňuje ekonomické problémy. Bude to jedna veľmi dlhá nočná mora z ktorej sa nebude dať len tak ľahko zobudiť. Mnohí hovoria, že sa tomu dalo predísť, keby sa USA rozhodli bojovať proti pandémii úplne inak. Konečný účet bude privysoký. Niekto ho bude musieť zaplatiť.