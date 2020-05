Nemecká ekonomika tento rok klesne o 7,1 %

dnes 14:31 -

IfW aktuálne počíta v tomto roku so znížením hrubého domáceho produktu (HDP) o 7,1 %. V roku 2021 by potom mal expandovať o 7,2 %.

"Na vrchole klesol výkon nemeckej ekonomiky o vyše 15 % z dôvodu šoku spôsobeného novým koronavírusom a zostal na tejto úrovni počas apríla," uviedol IfW. Inštitút dodal, že nemecký HDP sa v 2. kvartáli (apríl až jún) zrejme zníži o 11,3 %, od 3. štvrťroka by sa potom najväčšia európska ekonomika mala vrátiť k rastu.