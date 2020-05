Reštaurácie a hotely avizujú, že budú potrebovať dlhodobú pomoc

dnes 18:31 -

Komplexná stratégia podľa zástupcov podnikateľov a dodávateľov pre gastrosektor a cestovný ruch rieši aj to, ako ponúknuť obyvateľom Únie bezpečné možnosti na oddych a rekreáciu, ktoré sú potrebné na zotavenie sa z následkov koronakrízy. Služby v cestovnom ruchu podľa nich prispievajú k hrubému domácemu produktu (HDP) EÚ 10 % a zamestnávajú 12 miliónov ľudí. "V dôsledku koronakrízy je teraz polovica týchto pracovných miest ohrozená," upozornili.

Materiál EK podľa nich predstavuje stratégiu na dlhšie obdobie, ktoré pokračuje aj po roku 2020. "Zaoberá sa témami ako štátna pomoc a poukazy na služby, využitie finančných programov EÚ, nástroje na zachovanie zamestnanosti i podpora lokálneho turizmu. V kontexte týchto problémov závažného rozmeru navrhuje vytvoriť aj program na rozvoj európskeho turizmu v horizonte roku 2050," priblížili. Podnikatelia v cestovnom ruchu a ich dodávatelia združení v celoeurópskych organizáciách preto vítajú snahy EK.



Ministerstvo financií (MF) SR pre TASR uviedlo, že si uvedomuje zložitú situáciu, v ktorej sa nachádzajú všetci podnikatelia v tomto sektore. Pripomenulo, že vláda v programovom vyhlásení vyjadrila zámer posúdiť zníženie sadzby DPH na všetky služby v cestovnom ruchu, pričom toto opatrenie by sa vzťahovalo na všetky služby súvisiace s cestovným ruchom. "Keďže DPH predstavuje najväčší príjem rozpočtu SR, presun týchto služieb zo základnej do zníženej sadzby DPH je závislý od aktuálneho stavu verejných financií a vyžaduje si podrobnú kvantifikáciu dosahov," podotklo MF. Zároveň uviedlo, že Slovensko už v súčasnosti uplatňuje zníženú 10 % sadzbu DPH na ubytovacie služby aj na vybrané potraviny.



Odbor komunikácie Ministerstva hospodárstva (MH) SR poznamenal, že šéf rezortu Richard Sulík (SaS) dlhodobo presadzoval otváranie prevádzok, aby boli dosahy krízy spôsobené šírením nového koronavírusu na podnikateľský sektor čo najmenšie.



Celoeurópske organizácie upozorňujú, že európski podnikatelia v cestovnom ruchu očakávajú straty za prvý štvrťrok 2020 vo výške 80 – 90 %. "Bez ohľadu na to, kedy dôjde k úplnému uvoľneniu vládnych reštrikcií, sa podnikatelia v stravovacích službách musia pripraviť na dlhé obdobie fungovania v obmedzenom režime, ktoré bude zároveň spojené so zvýšenými nákladmi na hygienu a bezpečnosť," dodali predstavitelia podnikateľov v cestovnom ruchu.



EÚ podľa nich odporúča vytvoriť program dlhodobej pomoci na obnovenie sektora služieb v reštauráciách, hoteloch, doprave a kultúre. "Medzi navrhovanými opatreniami sú podpora zachovania zamestnanosti, zníženie DPH na stravovacie služby, vybrané druhy potravín a nápojov, rôzne typy poukazov na naštartovanie spotreby," načrtli s tým, že sa nezabúda ani na hygienické opatrenia. Podobne ako hotelieri a dodávatelia potravín a nápojov to vidia aj európski pivovarníci.