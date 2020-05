Kmotrík: Mesto Bratislava som uprednostnil pred veľkou nadnárodnou firmou

Zdroj: TASR

Foto: SITA/Braňo Bibel

dnes 10:31 -

"Je pravdou, že s primátorom hlavného mesta Matúšom Vallom sme sa dohodli na odpredaji nášho podielu vo firme Infra Services. Rovnako tak je pravdou, že sme sa dohodli na cene, ktorú ešte musí posúdiť zastupiteľstvo hlavného mesta," povedal Kmotrík. Tvrdí, že sa rozhodol mesto Bratislava ako kupujúceho uprednostniť pred ponukou zo strany veľkej nadnárodnej firmy.



Odpredaj podielu vníma ako podnikateľské rozhodnutie. Pred rokom, keď jeho GGD odkúpila 49 percent akcií v Infra Services od spoločnosti Hedin, Kmotrík vyhlásil, že sa nikdy netajil svojím záujmom investovať do "bratislavskej vody". V Infra Services avizoval stabilizáciu manažmentu spoločnosti a investície do modernizácie a rozširovania vodovodov a kanalizácie.

Momentálne však podľa neho ďalšie angažovanie sa GGD v Infra Services už nemá zmysel. "Cena, na ktorej sme sa dohodli, je pre mesto veľmi priaznivá a tento príbeh tým pádom považujeme z našej strany za ukončený," vyhlásil podnikateľ.



Zároveň odmieta, že menšinový podiel v Infra Services nadobudol od mesta ešte v roku 2010, teda v čase, kedy bol primátorom Bratislavy Andrej Ďurkovský. "Vtedajšie procesy sa mňa, ani žiadnej firmy, ktorú som vtedy vlastnil, alebo spoluvlastnil, netýkali. Nechcem donekonečna a asi aj zbytočne vysvetľovať, že naša podnikateľská skupina sa nikdy neangažovala v procese vzniku dcérskej firmy BVS – Infra Services. Podiel v nej sme nadobudli kúpou od inej súkromnej firmy, ktorá ho získala v roku 2012 od inej súkromnej firmy, ktorá ho získala ešte v roku 2010. Ja teda nie som ani autorom, ani iniciátorom vzniku tejto servisnej firmy," deklaruje Kmotrík.



Reagoval tak na tvrdenia, ktoré sa skloňujú v prostredí bratislavskej komunálnej politiky, že sa v pozadí BVS i Infra Services pohybuje už dlhšiu dobu, nielen od minulého roka. Samotné hlavné mesto pritom minulý rok, keď Kmotrík kúpil 49-percentný podiel akcií v Infra Services, reagovalo, že sa "istým spôsobom zoficiálnilo to, čo sa dlhodobo verejne hovorilo".



Mesto Bratislava, ktoré ako hlavný akcionár BVS podnecuje vodárne ku kúpe akcií v Infra Services od GGD, tvrdí, že ich získaním do stopercentného vlastníctva BVS skončí éra, keď financie z mestských podnikov končili v rukách súkromných investorov. Mesto sa s Kmotríkom dohodlo, že BVS zaplatí za prevod akcií minoritnému vlastníkovi GGD šesť miliónov eur. Za vystúpenie z Infra Services minoritný akcionár získa aj areál vo vlastníctve Infra Services, ktorého hodnota je znalcom vyčíslená na 2,5 milióna eur a polovicu finančných prostriedkov z účtu Infra Services ku dňu 30. apríla, čo predstavuje sumu dva milióny eur. Tento zámer musia ešte odobriť bratislavskí mestskí poslanci, valné zhromaždenie spoločnosti i Protimonopolný úrad SR.