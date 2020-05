Čo hovorí muž, ktorý tento rok zarobil miliardy na trhovej panike

Zdroj: businessinsider

Bill Ackman sa v marci pripomenul širokej investorskej verejnosti emotívnym rozhovorom pre CNBC, kde okrem iného hovoril o tom, že sa stará o svojho otca a je s ním v dobrovoľnej karanténe. Hovoril o možných zdrvujúcich dopadoch pandémie koronavírusu v prípade, že sa Spojeným štátom nepodarí správne zareagovať na ochorenie aj s ním súvisiace hospodárske riziká a obmedzenia.

Nie každému ale marcové vyjadrenia Ackmana pripomenuli, ako sa z nás vytráca ľudskosť. Našli sa aj takí, čo považovali celý rozhovor za účelov, keďže bol odvysielaný v čase, keď mal Ackman "vsadené" na trhovú paniku, konkrétne na nárast pravdepodobnosti bankrotov amerických firiem. Na to známy investor promptne reagoval, aby podobná obvinenia vyvrátil.

Zarobil každopádne solídne. V uplynulých rokoch mu všetko ani zďaleka tak nevyšlo.



Šéf Pershing Square Capital Management pôsobí na trhoch s kapitálom, ktorý drobní investori k dispozícii nikdy mať nebudú. Napriek tomu má zmysel si pripomenúť niektoré jeho výroky o trhoch a investovaní, pretože Ackman nie je žiadnym nováčikom.

"Aby ste boli úspešní, nesmiete sa nechať odradiť odmietnutím."

(zdroj: The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World 's Top Hedge Funds)

"Investovanie je odbor, v ktorom môžete veľmi dlho byť za hlupákov, než sa ukáže, že ste mali pravdu."

(zdroj: Embattled Hedge Fund Manager Bill Ackman Fires Back At His Critics)

"Len minimum ľudí niečo dokázalo, bez toho aby boli optimistami."

(zdroj: PBS)





"Nikdy som sa nebál niekomu ponúknuť investíciu. Kým kapitál je komodita, dobrý investičný nápad je aktívum."

(zdroj: The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World 's Top Hedge Funds)

"V investovaní sa vyhýbam emóciám. Ide o rýdzo racionálny proces, ktorý musí byť založený na faktoch."

(zdroj: The Short-Seller Stands Tall)

"Mnoho investorov podľa mňa kvôli vlastnej lenivosti až príliš diverzifikuje. Neskúmajú dostatočne jednotlivé spoločnosti. Keď držíte akcie 200 firiem, len ťažko budete vedieť niečo o fungovaní tej ktorej z nich."

(zdroj: Lessons From Pershing Square 's Ackman)

"To, čo vám trh krátkodobo môže odkazovať, je len výsledok krokov relatívne malej skupiny ľudí. A nikde nie je napísané, že majú pravdu."

(zdroj: PBS)

"Kapitalizmus nefunguje pri 18-mesačnom zastavení ekonomiky. Môže ale fungovať pri 30-dennom shutdowne."

(zdroj: CNBC)

"Všetci mi hovorili, že založiť hedžový fond hneď po škole je zlý nápad. A práve preto som vedel, že to je dobrý nápad."

(zdroj: The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World 's Top Hedge Funds)

"Špekulanti na pokles sú pre trh dôležití napríklad ako kanárik pre baníkov v uhoľných baniach. Sú prvým varovaním, že má daný biznis nejaký problém, prípadne že má problém kapitálový trh ako taký."

(zdroj: PBS)

"Veríme, že krátkodobé prognózy vývoja ekonomiky a trhu sú prakticky nanič. Preto vo fonde investujeme tak, aby krátkodobý vývoj bol pre celkovú stratégiu v podstate bezvýznamný."

(zdroj: list Pershing Square investorom z 3Q2008)