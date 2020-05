Do kasy EÚ prispejeme viac, taktiež sa nám však viac aj vráti

dnes 18:01 -

„Pre nás je dôležité, že ostávame čistými príjemcami. Čiže naša pozícia je úplne iná ako pozícia napríklad Holandska alebo Švédska. Takisto je podstatné to, že trváme na maximálne možnej miere kohézie,“ dodal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Martin Klus (SaS).

„Detaily toho, koľko finančných prostriedkov bude mať Slovenská republika k dispozícii, zatiaľ nemáme. Čakáme na 27. máj,“ uviedol Klus. Je to termín, kedy by mala Európska komisia predstaviť, za akých okolností bude možné čerpať peňažné prostriedky v rámci štandardného viacročného finančného rámca 2021 – 2027.

Podľa predbežných informácií je však jasné, že ku klasickému sedemročnému rozpočtu sa pripravuje doplnok - program obnovy pre Európsku úniu, informoval Jančík. Vzniknú tak nové zdroje, niekoľko stoviek miliárd eur.

Jančík dodal, že spôsob čerpania týchto prostriedkov vo forme grantov bude podmienený tým, že daný rezort, ktorý bude chcieť peniaze z tohto fondu čerpať, bude musieť urobiť štrukturálnu reformu: „Teda napríklad, ak ministerstvo zdravotníctva bude chcieť získať z programu obnovy zdroje na investície do novej nemocnice, tak bude musieť spraviť kvalitnú reformu zdravotníctva.“

„Musíme si uvedomiť, že Veľká Británia nás opustila, čiže aj príspevky sa budú určite prehodnocovať a Slovenská republika je ďaleko bohatším štátom, ako bola v roku 2004, keď do EÚ vstúpila, takže na to sa musíme aj v rámci plánovania rozpočtu pripraviť,“ uzavrel Klus.