Štát v čase koronakrízy už poskytol pomoc v objeme 48,6 milióna eur

Veľa zamestnávateľov na Slovensku si nechalo podanie žiadosti o pomoc zo strany štátu na poslednú chvíľu. Uviedol to pred rokovaním vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že v súvislosti s novým koronavírusom bolo celkovo podaných 102.645 žiadostí.

"Už teraz vieme, že za tento týždeň nám počet pomerne výrazne stúpne, keďže sa nahrávajú vysoké počty žiadostí," uviedol Krajniak s tým, že veľký počet žiadostí sa týka pomoci na udržanie miest zamestnancov. V rámci celkového počtu žiadostí však podľa neho treba brať do úvahy aj to, že sú do nich započítané aj opakované žiadosti, keď sa zamestnávateľ pomýli a pošle žiadosť druhýkrát.

Minister práce tiež vyčíslil, že spracovaných bolo 71.000 dohôd a odoslaných bolo 53.579 platieb. Celková suma poskytnutej pomoci sa vyšplhala na 48,6 milióna eur a štát pomohol 339.416 zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám. "Očakávame, že kým sa spracujú dohody za marec, táto suma ešte podstatne stúpne a zvýši sa aj počet žiadostí," uviedol Krajniak.

Upozornil, že slovenské úrady práce dokážu spracovať viac žiadostí ako úrady práce v Českej republike. "Spracovali a vyplatili v Českej republike 48.000 dohôd. Dokázali sme, napriek tomu, že sme začínali neskôr, vyplatiť 53.579 zmlúv. Úrady práce naozaj pracujú na plnú kapacitu aj cez víkendy a aj preto dokázali vyplatiť viac žiadostí ako v Českej republike," dodal Krajniak.