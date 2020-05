Slováci sa môžu dostať do Chorvátska, ak tam vlastnia nehnuteľnosť či loď

dnes 10:31 -

Do Chorvátska môžu Slováci pricestovať cez Rakúsko a Slovinsko. "V Rakúsku je potrebné v prípade kontroly preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, nesmie by však staršie ako štyri dni. To isté platí aj pri ceste z Chorvátska späť po tej istej trase," ozrejmil Harbuľák.

Priblížil, že pravidlá sú iné pre nákladnú dopravu a iné pre osobnú dopravu, respektíve pre fyzické osoby, ktoré chcú z pracovného, súkromného alebo iného dôvodu navštíviť danú krajinu. "V týchto dňoch zaznamenávame výraznejšie uvoľňovania týchto režimov v niektorých krajinách, no mnohé uvoľnenia sú stále podmienené vývojom ochorenia v danej krajine či susedných krajinách, a môžu sa meniť," podotkol. Práve preto odporúča sledovať stránky a aktuálne informácie na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.