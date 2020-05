Ekonómovia počítajú škody. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Európsky priemysel spomalil

Európska priemyselná produkcia sa medzimesačne znížila o 11,3 %. Pozitívom je, že ide o nižšie číslo než odhadovali ekonómovia (-12,3 %). Podobná situácia je aj vo Veľkej Británii. Podľa predpokladov tam mala priemyselná výroba poklesnúť o 5,5 %, avšak realita bola len -4,2 %. Priaznivo sa to odrazilo aj na nižšom prepade britského HDP.

Centrálne banky zachraňujú svet

Počas koronakrízy hrajú centrálne banky kľúčovú úlohu. Cez program nákupu aktív skupujú štátne dlhopisy, čím dostávajú peniaze do štátnych rozpočtov. Vlády môžu financovať ozdravné opatrenia, ktoré zmierňujú dopady spôsobené zatvorením ekonomík. FED do štátnych dlhopisov a hypotekárnych listov nalial počas apríla približne 2 200 mld. USD, čo predstavuje viac než 14 % ekonomiky USA. A to máme za sebou len prvý mesiac. FED minulý týždeň rozšíril nakupované triedy aktív. Pribudli korporátne dlhopisy s investičným ratingom a burzovo obchodovateľné fondy (ETF). Tieto nakupujú dlhopisy aj rizikovejších spoločností (tzv. high yield). Na jednej strane sa firmám a štátom zvýši dlh, na druhej sa nemusia báť o to, že by ich dlhopisy nechcel nikto kúpiť a nevedeli by získať peniaze na preklenutie aktuálnej situácie. ECB postupuje podobným spôsobom. Od polovice marca nakúpila aktíva za 600 mld. eur. Rozdiel je v tom, že FED stihol za polovičný čas napumpovať do ekonomiky takmer štyrikrát viac peňazí.

Inflácia pod cieľom

Napriek masívnemu „tlačeniu peňazí“, ktoré prúdia do svetovej ekonomiky, sa inflácia naďalej drží pod dvojpercentným cieľom centrálnych bánk. V USA poklesla za posledné dva mesiace z 2,3 % na 0,3 %. Údaje z eurozóny budú v pozornosti investorov budúci týždeň. Očakáva sa, že aprílová inflácia bola oproti marcu nižšia o 0,3 % (pokles z 0,7 na 0,4 %). Pribudnú aj výsledky z realitného trhu a maloobchodné predaje z USA. Týždeň zakončia výsledky PMI výroby (Index nákupných manažérov) z Nemecka, ktoré by sa mali odraziť z úrovne 34,5 na 40,0. Zároveň by malo nastať aj prvé zlepšenie hospodárskej aktivity, ktoré reflektuje čiastočné otváranie nemeckej ekonomiky.

