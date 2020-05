Vítaná zmena pri príspevkoch: Firmy môžu skorigovať chybu pri žiadosti bez hrozby sankcie

Zdroj: Grant Thornton

Doterajšie nízke čísla počtu žiadostí o niektorý zo štátnych príspevkov na udržanie zamestnanosti idú aj na vrub obáv firiem z postihu pri chybnom vyplnení pomerne zložitých dokumentov. Lucia Sojková z oddelenia poradenstva a vzdelávania Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny však dnes počas webinára organizovanom SOHK uistila, že firmy môžu na svoje chyby po podaní žiadosti upozorniť a omyl napraviť, pričom to nebude považované za subvenčný podvod. Inak povedané, ak firma svoju chybu dobrovoľne nahlási a napraví ešte pred kontrolou, nepôjde o subvenčný podvod.

Žiadosti za marec treba podať do 15.5. Od apríla sa žiadosti zjednodušia

Ak chce firma ešte požiadať o príspevok za marec, musí jej žiadosť prísť mailom na príslušný úrad práce v piatok 15.5. Od soboty 16.5. sa na stránke pomahameludom.sk zverejní výkaz za mesiac apríl, ktorým môžu firmy požiadať o príspevok do konca mája.

Podľa L. Sojkovej sa výkaz pre žiadosti za apríl zjednoduší. „V žiadosti budú firmy vypĺňať už len celkový vymeriavací základ za všetkých zamestnancov. Nebude už potrebné vypĺňať vymeriavací základ za zamestnancov jednotlivo. Bude postačovať, keď firmy pri zamestnancovi uvedú len náhradu hrubej mzdy.“

Najčastejšie chyby pri žiadostiach o príspevky podľa Ústredia práce

Nesprávne uvedený názov: Žiadatelia by si mali dať pozor na uvedenie presného názvu podľa toho, ako je uvedený v obchodnom alebo živnostenskom registri. Tento dôvod odmietnutia žiadosti zo strany úradov patrí k najčastejším. Chýbajúce identifikačné údaje: Žiadosť o príspevok musí byť kompletne vyplnená, firmy často zabúdajú na IČO a vyznačenie, či sú platcom dane z pridanej hodnoty. Firmy by nemali zabudnúť uviesť, či majú uzatvorenú kolektívnu zmluvu. Nepresné údaje za zamestnancov: Je zásadné za každého zamestnanca vyplniť presne, koľko hodín bol na prekážkach v práci a aký je jeho priemerný hodinový zárobok, keďže z toho sa počíta príspevok. Plný fond pracovného času v marci: Pri marcovej žiadosti sa počíta s fondom pracovného času za celý mesiac, t.j. 176 hodín. Keďže mimoriadna sa vyhlásila 13.3., je predpoklad, že zamestnanci v marci odpracovali min. 50 % fondu pracovného času, a tým sú splnené podmienky pre príspevok 3B Vyšší príspevok ako mzda: Ak je mzda zamestnanca nižšia ako vypočítaný príspevok, nie je možné žiadať o maximálny príspevok v danom opatrení. Zamestnávateľ si môže uplatniť iba 80 % z reálnej hrubej mzdy zamestnanca, ak firma požiada o vyššiu sumu, vystavuje sa riziku subvenčného podvodu. Viac žiadostí na viac prevádzok: Ak má firma viac prevádzok s poklesom tržieb, žiada o príspevok len raz na celú firmu. Príspevok môže získať len na základe žiadosti, podanej na jedno IČO. Viac príspevkov na rovnakého zamestnanca: Mnoho firiem v jednom mesiaci žiada o viacero príspevok na toho istého zamestnanca. To je chybou - na rovnakých zamestnancov nemôže žiadať o príspevok z dvoch rôznych opatrení v rámci jedného mesiaca. Je to možné iba v rôznych mesiacoch, ak sa situácia zmenila (napr. z povinne zavretej prevádzky na pokles tržieb). Slobodní umelci sa musia identifikovať: Slobodný umelec, ktorý nemá pridelené IČO, musí v žiadosti uviesť aspoň DIČ. V opačnom prípade ide o nekorektne vyplnenú žiadosť, ktorú úrad nespracuje. Splátkový kalendár znamená splnenie podmienky: ak firma neuhradila februárové odvody, avšak má dohodnutý splátkový kalendár s daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou, pokladá sa to za splnenie podmienky §70 Ods. a,b,d. Zamestnávateľ v takom prípade môže požiadať o príspevok. Podanie žiadosti iba 1x: Žiadosti o príspevok z opatrenia 4 sa podávajú len raz a vyplácajú sa automaticky do vypršania opatrenia. Je povinnosťou SZČO, aby úradu práce do 15 kalendárnych dní písomne (stačí aj mailom) oznámila, že nežiada vyplatiť príspevok daný mesiac. Úrad následne vyplácanie zastaví.

Ako si vybrať najvhodnejší príspevok: typológia situácií a dostupné možnosti

Filip Tichý, International Liaison Director poradenskej spoločnosti Grant Thornton radí firmám, ktoré si musia vybrať z viacerých možností, aby si najprv prepočítali si výšku podpory a vybrali si najvyšší príspevok. „Osobitne pozor si treba dať na to, že časť opatrení možno striedať, avšak časť sa nebude dať v ďalších mesiacoch zmeniť. Tento fakt treba pri výbere vziať do úvahy.“ (Pozn. tieto prípady sú v tabuľke nižšie vyznačené hviezdičkami).

Keďže pre firmy nie je jednoduché zhodnotiť, ktorý príspevok sa ich týka a ktorý nie, radí F. Tichý orientovať sa podľa porovnávacej tabuľky, ktorá obsahuje typológiu rôznych situácií a k nej dostupné typy ekonomickej pomoci, na ktoré má firma má nárok. Detailné informácie obsahuje tento link.

Oficiálne orgány dodnes nikde neuvádzali, aké možnosti mali firmy v prípade, že urobili chybu v podanej žiadosti. Podľa vyjadrenia L. Sojkovej z oddelenia poradenstva a vzdelávania Ústredia práce je v takýchto prípadoch treba kontaktovať úrad práce. „Firma má možnosť podaný výkaz vziať späť a následne podať opravnú žiadosť alebo výkaz. Dokonca môže požiadať aj o iný typ príspevku, ak pôvodne vybraný príspevok nie je najvyšší možný. Ak to však chce urobiť ešte za marec, musí to stihnúť do piatku 15.5.,“ vysvetľuje Filip Tichý z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Ak firma nahlásila neskoro zamestnanca do Sociálnej poisťovne, nemá nárok na príspevok

Jana Kyselová, vedúca oddelenia Global Mobility Services v spoločnosti Grant Thornton upozorňuje na problém s porušením zákazu nelegálneho zamestnávania. Čestné prehlásenie od žiadateľov vyžaduje prehlásenie, že podľa § 70 ods.7 o službách zamestnanosti neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania v období 3 rokov pred podaním žiadosti. „Žiaľ, ak firma oneskorene nahlásila do Sociálnej poisťovne čo len na jedného zamestnanca v posledných troch rokoch, nemôže požiadať o štátny príspevok. V našej praxi vidíme najmä vo veľkých firmách často oneskorené zasielanie dohôd do Sociálnej poisťovni. Žiaľ, toto sa považuje za závažné porušenie a v takom prípade firmy nemajú nárok na príspevok,“ vysvetľuje J. Kyselová.

Elektronická komunikácia zostáva, v osobitných prípadoch umožní úrad osobný podpis

Podľa Lucie Sojkovej má časť firiem problém s elektronickou komunikáciou s úradmi. Firmám, ktorým zákon ukladá povinnosť komunikovať elektronicky, zasiela úrad práce všetky dokumenty na podpis v prvom kroku do elektronickej schránky. Firmy majú povinnosť mať aktívny elektronický podpis, čo mnohé z nich nespĺňajú. Úrad práce sa snaží vždy o elektronický podpis dohody oboma stranami. Až keď sa dohoda vráti ako nepodpísaná, snaží sa úrad zaslať dohodu poštou. Prípadne ako posledný variant umožňuje podpísanie dohody osobne na úrade. „To je však až posledný krok. Každopádne firmám odporúčam, aby pri problémoch s elektronickým podpisom mailom aj telefonicky kontaktovali úrad a dohodli si ďalší postup,“ odporúča Lucia Sojková.

Povinnosť udržať miesto: 2 mesiace po mesiaci, za ktorý sa vyplatila podpora

Príspevok môžu firmy čerpať aj na zamestnancov na skrátený úväzok. V opatrení 1 a 3A sa uvádza počet hodín na prekážkach v práci, čo spĺňa aj skrátený úväzok. Podmienkou je, aby išlo o pracovný pomer a nie o dohodu. Zároveň zamestnanci nesmú byť v čase podania žiadosti vo výpovednej lehote.

Firmy sa prijatím podpory zaväzujú udržať pracovné miesto aj po skončení podpory. L. Sojková hovorí, že mnoho žiadateľov nerozumie tomuto záväzku. Povinnosť udržať miesto sa vzťahuje na dva mesiace po mesiaci, v ktorom firma získala príspevok. Ak napríklad získa príspevok za mesiac máj, má povinnosť udržať pracovné miesto aj v mesiacoch jún a júl. Ak príde k prepusteniu z dôvodu nadbytočnosti, musí bezodkladne vrátiť celú výšku príspevku na daného zamestnanca. Naopak, iné dôvody prepustenia (napr. hrubé porušenie pracovnej disciplíny alebo dobrovoľný odchod) nie je porušením podmienok a nevyžaduje vrátanie príspevku.