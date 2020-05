Francúzsko požaduje zrýchlenie rokovaní o fonde obnovy

dnes 17:16 -

Le Maire zdôraznil, že je potrebné bezpodmienečne zabrániť rozštiepeniu eurozóny. Až polovica žiadostí o pomoc, ktoré Európska komisia (EK) schválila, je z Nemecka. Francúzsko, Taliansko a Španielsko mohli svojim firmám pomôcť oveľa menej. Tieto čísla podľa francúzskeho ministra financií ukazujú, že táto trhlina sa rozširuje.

Len európsky fond obnovy v objeme minimálne 1 bilóna eur by tomu mohol zabrániť. Časť z týchto prostriedkov by krajiny EÚ mali dostať ako príspevky, zvyšok ako úvery. "To bude finančné vyjadrenie politickej solidarity medzi členskými štátmi Európskej únie," povedal Le Maire. Varoval, že ak neexistuje solidarita, nebude existovať ani politický záujem o pokračovanie európskeho projektu.

Video konferencia Euroksupiny sa začne v piatok popoludní (o 15.00 h SELČ). Očakáva sa doladenie posledných detailov už dohodnutého balíka pomoci v celkovej hodnote 500 miliárd eur. Pokiaľ ide o spomínaný fond obnovy, Euroskupina čaká najprv na návrhy EK, ktoré by mali byť známe najskôr na budúci týždeň.