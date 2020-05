Kabinet bude rokovať o možnosti získania úveru od Rozvojovej banky Rady Európy

dnes 6:01 -

Rámcový úver je určený na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu v sektore zdravotníctva, v oblasti podpory mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov na pokrytie platieb alebo čiastkové pokrytie miezd, ale aj na financovanie oblasti podpory pre spoločnosti poskytujúce verejné služby. Úver bude možné čerpať v minimálne dvoch tranžiach, pričom prvá tranža nesmie presiahnuť 70 percent schváleného rámcového úveru. Pôžičku bude možné čerpať najneskôr do 31. decembra 2021.



Vláda bude vo štvrtok rozhodovať aj o tom, že by hliadky Policajného zboru (PZ) mohli do konca roka 2021 pri kontrole hraníc posilniť do 200 profesionálnych vojakov. Vyplýva to z návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR. "Profesionálni vojaci budú vyčlenení na nevyhnutný čas a na účely eliminácie možných ohrození v súvislosti s protiprávnymi preletmi vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu, protiprávnym prekračovaním vonkajších hraníc SR a neoprávnenými sekundárnymi pohybmi cez vnútornú hranicu SR," uvádza sa v materiáli. Pôsobiť majú predovšetkým na hranici Slovenska s Ukrajinou.



Odberateľom podzemných vôd sa plánuje umožniť uhradiť preddavky za odoberanie až po odvolaní krízovej situácie. Platiť to bude aj pre znečisťovateľov, ktorí vypúšťajú odpadové vody do povrchových vôd nad ustanovené množstvo. Týmto návrhom z dielne envirorezortu sa bude vo štvrtok zaoberať vláda.