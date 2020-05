V USA bude zotavenie pomalšie

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Šéf Federálneho rezervného systému Powell, oznámil verejnosti, že zotavovanie americkej ekonomiky potrvá dlhšie ako sa nedávno očakávalo. Nová analýza dopadov zatvorenia americkej ekonomiky je pesimistickejšia, konštatuje stagnujúce príjmy a dlhšie obdobie slabšieho rastu ekonomiky. Powell však ubezpečuje, že v prípade potreby ďalšej pomoci ekonomike, Fed nebude váhať a podá pomocnú ruku. Pozitívne správy však Powell priniesol vo forme prognózy na postupne znižovanie vysokej nezamestnanosti, ktorá bola v apríli nad úrovňou 14,00 %. Americky prezident Trump si však myslí, že by bolo vhodné zaviesť záporne úrovne sadzby, čo si však nemyslí Powell, ktorý poznamenal, že majú aktuálne dostačene veľa nástrojov na pomoc ekonomike.

Investori zarobili na:

Spoločnosti BlackRock, Inc., ktorej akcie počas dnešného obchodné dňa vzrástli o + 6,90 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: + 33,05 %). BlackRock, Inc. poskytuje služby riadenia investícií inštitucionálnym klientom a retailovým investorom prostredníctvom rôznych investičných produktov. Spoločnosť spravuje fondy a ponúka služby riadenia rizík. BlackRock poskytuje svoje služby zákazníkom po celom svete.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

MMF opäť zhoršuje svoju prognózu výhľadu svetovej ekonomiky, prichádzajúce údaje od jednotlivých štátov sú výrazne horšie ako pesimistické odhady MMF. Aktuálna prognóza hovorila o poklese globálnej ekonomiky o 3 %. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Hang Seng – 0,27 %, CSI 300 + 0,20 %, Nikkei – 0,49 %.

EÚ: Priemyselná produkcia sa v marci výrazne prepadla z dôvodu dopadov koronavírusu a to o 10,4 % medzimesačne. Vo Veľkej Británii sa po uzatvorení ekonomiky z dôvodu pandémie prepadlo HDP o 5,8 % v marci. Povodne sa očakávalo, že pri opätovnom spustení letísk by mali cestujúci v lietadlách mať medzi sebou voľné miesta na sedenie. Aktuálne rozhodnutie Európskej komisie však toto vylučuje a v snahe podporiť cestovných ruch takéto obmedzenie nezavedie. Avšak cestujúci budú musieť strpieť výrazne hygienické opatrenia ako dezinfekcia rúk a nosenie ochrannej masky na tvári počas letu a na letiskách. Letecké spoločnosti by mali zabezpečiť rovnaké ventilácie vzduchu akými disponujú nemocnice. Európska komisia sa tak rozhodla na základe 10 % podielu turizmu na HDP Európskej únie a 12 % na zamestnanosti, ktorá pochádza z turistického sektora. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 2,55 %, CAC 40 – 2,85 %, DAX – 2,56 %.

USA hlási rekordný deficit v rozpočte krajiny, ktorý v apríli dosiahol 738 miliárd USD. Výrazný podiel na tomto deficite majú pravé vládne opatrenia na sanovanie dopadov pandémie v USA, ktorá dosiahla obrovské rozmery. V krajine sa doteraz nakazilo 1,4 milióna ľudí, vírusu podľahlo 84 tisíc a vyliečilo sa 300 tisíc. Zásoby ropy v USA podlá energetickej informačnej agentúry EIA, klesli v minulom týždni o 745 000 barelov ropy. Spoločnosť Royal Caribbean sa vyjadrila, že uskutoční súkromnú ponuku zabezpečených dlhopisov v objeme 3,3 miliardy EUR. Kryté majú byť 28 plavidlami spoločnosti a jeho duševným vlastníctvom. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index – 2,17 %, S&P500 – 1,79 %, NASDAQ – 1,55 %.

Adam Hrdlička, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.