EÚ hrozí žalobou, ak Nemecko spochybní zákonnosť programu nákupu dlhopisov ECB

Nákup dlhopisov v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania bol schválený 15-člennou porotou EÚ v decembri 2018. Nemecko opakovane napadlo program nákupu dlhopisov ECB a výpomoci v eurozóne. Najvyššou inštanciou by podľa zmlúv EÚ mal byť Súdny dvor EÚ. Nemeckí sudcovia ale uviedli, že „najvyšší sudcovia bloku prekročili svoje právomoci, keď v predchádzajúcom rozhodnutí podporili politiku ECB“, uvádza sa v správe agentúry Bloomberg. To sa samozrejme nepáčilo predsedkyni Európskej komisie. „Posledné slovo o práve EÚ vždy vyriekne európsky súd. Nikto iný,“ , okomentovala to Ursula von der Leyenová. V prípade, že niektorá krajina nedodrží pravidlá, vydá EÚ varovanie a potom pristúpi k súdnemu konaniu. Ale v prípade tak silne vzdorujúceho národa by to nebolo pre EK nič jednoduché. „Komisia nemôže jednoducho ignorovať túto právnu výzvu, v opačnom prípade by takéto národné problémy mohli replikovať aj ďalšie štáty. Čo by komisia urobila, keby maďarský ústavný súd alebo poľský ústavný súd alebo iní urobili niečo podobné? “ vyjadril sa Miguel Maduro, bývalý generálny advokát Súdneho dvora EÚ. „Vyhlásenie, že uvažuje o začatí konania o porušení povinnosti bez toho, aby ho skutočne začalo, je inteligentný a obozretný prístup," uviedol Maduro.

V prípade, že by EÚ podala žalobu, bola by vypočutá najvyšším súdom EÚ - tým istým, s ktorým Nemecko v súčasnosti vedie spor.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová medzitým vyhlásila, že centrálna banka nemá v pláne podniknúť kroky, a argumentovala tým, že ECB nespadá do právomoci Súdneho dvora EÚ, ale zodpovedá sa skôr Európskemu parlamentu.

Verdikt nemeckého súdu občania krajiny schvaľujú. Bloomberg dokonca špekuloval, že kancelárka Angela Merkelová môže chcieť tento prípad prehrať úmyselne. Nemeckí lídri by tak mohli stále tvrdiť, že chránili nemeckú ústavu, zatiaľ čo sa nakoniec uchýlili k podpore EÚ.