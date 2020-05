Štáty eurozóny môžu využívať úvery z ESM na boj s krízou

dnes 14:46 -

„Žiadna vláda nemôže byť obviňovaná z toho, čo sa práve teraz deje,“ povedal Regling pre agentúru DPA a niekoľko ďalších médií.

„Je to kríza, ktorá zasiahla všetky krajiny po celom svete, nielen v Európe. Preto by bolo vhodné, aby sa podmienenosť (úverov), ktorú sme mali pred 10 rokmi, teraz neuplatňovala,“ vyhlásil Regling.

Zvlášť Taliansko sa obáva, že čerpanie úveru od ESM bude znamenať inšpekcie úradníkov Európskej únie (EÚ) alebo požiadavky na bolestivú reformu, ako to bolo počas dlhovej krízy eurozóny v prípade Grécka a ďalších žiadateľov o záchranný úver.

Súčasná situácia je však iná, zdôraznil Regling. Jedinou podmienkou preventívnej úverovej linky bude, aby sa peniaze použili priamo alebo nepriamo na výdavky spojené so zdravím.

Finančný sektor nebude stigmatizovať krajiny, ktoré využijú pôžičky, tvrdí šéf ESM: „Trhy plne chápu, ako ESM funguje. Vedia, že ide o lacné peniaze.“

Štáty eurozóny si môžu vziať úver do výšky 2 % ich hrubého domáceho produktu (HDP). V prípade ťažko zasiahnutých krajín, ktoré už čelia vysokým nákladom na pôžičky na finančných trhoch, ako sú napríklad Taliansko a Španielsko, budú úroky z týchto úverov oveľa nižšie ako na trhoch.

Rím by podľa odhadov Reglinga mohol ušetriť 7 miliárd eur v priebehu 10 rokov na úrokoch za dlhopisy, zatiaľ čo Madrid by mohol ušetriť 2 miliardy eur.