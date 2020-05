Kažimír: ECB nie je zloduchom Európy

Zdroj: TASR

Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

dnes 15:46 -

Nemecký ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že ECB pri Programe nákupu cenných papierov verejného sektora (PSPP) prekročila svoje právomoci. Súd uviedol, že program je čiastočne v rozpore s nemeckou ústavou, a dal ECB tri mesiace na to, aby dokázala, že program je nevyhnutný a primeraný. Ak sa tak nestane, nemecká centrálna banka (Bundesbank) sa na ňom nebude môcť ďalej podieľať.



"Európsky súdny dvor je jedinou autoritou, ktorá môže rozhodovať o činoch ECB. Tým sa riadime, to je naša biblia," povedal Kažimír.

Podľa Kažimíra je potrebné zdôrazniť, že ECB "nie je zloduchom Európy", ale práve naopak. "Nikto nemôže spochybniť, že naša vytrvalá neoblomná oddanosť euru pomohla vytvoriť milióny pracovných miest. Bojujeme za Európanov a za milióny pracovných miest. To je náš základný princíp. Sme tu pre portugalských občanov, holandské firmy, slovenské automobilky, francúzskych investorov aj nemeckých sporiteľov."



Podľa Kažimíra sa dá len ťažko predstaviť, ako by dnes vyzerala eurozóna bez opatrení, ktoré ECB prijala počas globálnej finančnej krízy, alebo teraz počas pandémie nového koronavírusu. "Magickým slovom tu je proporcionalita. Vždy premýšľame a vždy budeme o proporcionalite pri našich opatreniach. Preto existuje dostatok dôkazov," povedal Kažimír, ktorý tým odmietol argument nemeckého ústavného súdu, že ECB nepreukázala, že jej opatrenia sú proporcionálne, a že zvážila vedľajšie vplyvy.



ECB nemá po rozhodnutí nemeckého súdu v úmysle obmedziť nákup dlhopisov, naopak, v prípade potreby je pripravená urobiť ešte viac, aby zmiernila následky pandémie, uviedol Kažimír. Teraz sú podľa neho však na ťahu lídri eurozóny, keďže ich spoločný stimulačný a záchranný balík v celkovej hodnote 540 miliárd eur je podľa neho nedostatočný. "Tempo Euroskupiny zaostáva za objemom a váhou opatrení ECB alebo národných fiškálnych reakcií."



roblémom reakcie na politickej úrovni nie je podľa Kažímíra ani tak objem balíka stimulov a pomoci, ale to, že chýba jasný signál európskej solidarity. "Ale nie je to len o veľkosti odpovede. To, čo je ešte dôležitejšie, je podstata tejto diskusie a jej politický signál. Situácia, ktorej čelíme, nie je dôsledkom zlyhania členských štátov, je to prírodná pohroma. Preto potrebujeme jasný politický záväzok bez nejakých podmienok. To sa nestalo. Politici musia jasne povedať, že pomoc príde, že sú pripravení prijať potrebné opatrenia, a to bez právnych prekážok a bez odkladov."

ECB je ochotná urobiť viac, ale zvýšenie objemu (750 miliárd eur) núdzového pandemického programu PEPP zatiaľ nebolo podľa Kažimíra potrebné. "Zvýšenie objemu PEPP nepovažujeme za urgentné," povedal Kažimír, dodal však, že ECB to zváži, keď to bude potrebné vzhľadom na vývoj situácie.