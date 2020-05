BSK príde pre koronakrízu možno o osem miliónov eur, musí preto šetriť

dnes 16:01 -

Poslancami pôvodne schválený rozpočet na rok 2020 rátal s daňovými príjmami vo výške 104,5 milióna eur, no už v apríli bol pre pandémiu nového koronavírusu výber daní nižší o šesť percent. "Samosprávne kraje nemajú vlastné nástroje na výber peňazí, preto sú závislé od výberu daní z príjmov fyzických osôb. BSK počíta s úsporami vo výške osem miliónov eur a v tomto duchu navrhuje upraviť svoj rozpočet," spresnila Forman.

Presun peňazí sa týka desiatich programov rozpočtu zo štrnástich. O vyše jeden a pol milióna eur navrhuje župa znížiť výdavky v rámci spolufinancovania projektov EÚ. Tieto sa presunú do ďalších rokov a niektoré aktivity, ktoré mali byť uskutočnené v tomto roku, sa nebudú realizovať vôbec. Posunutím realizácie niektorých rekonštrukcií sa o takmer dva milióny eur zníži aj rozpočet na investície do majetku.

Bežná a zimná údržba ciest nebude v roku 2020 obmedzená, BSK však poslancom v materiáli navrhuje zníženie investičného plánu v oblasti cestnej infraštruktúry o 1,07 milióna eur, ktoré posunie začiatok dvoch veľkých plánovaných rekonštrukcií, a to úseky Šenkvice - Blatné a Bernolákovo - Nová Dedinka. "Navrhovaný materiál o zmene rozpočtu BSK pre rok 2020 ráta aj s opatrením, ku ktorému už pristúpili viaceré kraje, a tým je pozastavenie poskytovania dotácií z vlastných príjmov kraja tretím osobám. Návrh tak ráta so zrušením výziev v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) a s neotvorením výziev v rámci participatívneho rozpočtu či územných dotácií," spresnila Forman.

Kraj pozastavil dva populárne turistické projekty - Malokarpatský expres a Vláčik Záhoráčik. V cestovnom ruchu počíta BSK s úsporami vo výške bezmála 300.000 eur. Pandemické obmedzenia sa podľa Forman dotkli aj fungovania kultúrnych inštitúcií, celkové šetrenie v programe kultúra je navrhnuté vo výške 320.000 eur. Rovnako sa pre obmedzenie fungovania v štandardnom režime počíta s úsporou aj v programe sociálne služby, kde je navrhované zníženie výdavkov na úrovni 700.000 eur. "V programe vzdelávanie sa pre opatrenia výrazne obmedzili aktivity nad rámec originálnych kompetencií. To prinesie úsporu 800.000 eur," spresnila Forman s tým, že šetriť bude aj Úrad BSK na odmeňovaní zamestnancov, kde sa očakáva úspora 100.000 eur.

Jediné navýšenie rozpočtu, ktoré BSK navrhuje, je v prímestskej autobusovej doprave. Tej pre pandémiu výrazne klesli tržby. Kraj preto navrhuje navýšiť rozpočet na prímestskú dopravu sumou 500.000 eur. Poslanci Zastupiteľstva BSK budú o finálnej podobe rozpočtových opatrení rozhodovať 29. mája na svojom zasadnutí.