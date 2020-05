Dvaja experti na kolaps: Neopodstatnený strach z COVID-19, Západ sa zničí sám aj bez pandémie!

Zdroj: Hermitix

Asi pred mesiacom Hermitix zverejnil rozhovor s niekoľkými odborníkmi na kolaps. Oslovený bol aj Dmitrij Orlov, rusko-americký inžinier, ktorý napísal viacero kníh o spoločenskom úpadku, a John Michael Greer, autor venujúci sa kolapsom, ekológii, náboženstvu, filozofii, a okultizmu.

Obaja považovali koronavírus pred 4 - 6 týždňami za nafúknutú bublinu, v čase keď sa zvyšok sveta pustil do panických nákupov a pracovný trh zaznamenal najväčšie straty miest od začiatku Veľkej hospodárskej krízy.

Orlov tvrdí, že Čína a Rusko považovali COVID-19 za bioteroristický útok a preto sa rozhodli zamedziť pohybu osôb a uzatvoriť mestá. Vlády na Západe ale využili globálnu paniku aby nariadili autoritárske opatrenia a zakryli tým skutočnosť, že „Západ sa zničí sám“.

„USA sa dostali do finančného kolapsu v polovici augusta 2019, keď sa náhle ukázalo, že vládny dlh Spojených štátov sa už nedá použiť na zabezpečenie úveru - dokonca ani na jednodňový úver. A úrokové sadzby z tzv. repo zmlúv sa zvýšili na niečo viac ako 10 % nad hlavnú sadzbu. A tak potom FED musel vstúpiť do hry a začať ponúkať sám repo kontrakty, v podstate za podpory tlačiarne na peniaze. Toto je hyperinflačné opatrenie bol prvý krok k monetarizácii dlhu,“ uviedol Dmitrij Orlov. „Dôvodom celej panickej hystérie COVID-19 je, že je veľmi ťažké vyjsť a povedať:„ dobre, jednoducho sme sa mýlili , hospodárstvo sme dostali do slepej uličky a čaká nás kolaps“, dodáva.

A aké sú príznaky kolapsu? Orlov hovorí, že americké ekonomické štatistiky sú plne falšované dlhé roky. A preto odporúča pohľad na krajiny ako je Nemecko, ktoré zaznamenalo „dvojciferný pokles vo výrobe za ostatný rok alebo aj viac. Časť z toho sú nesprávne investície do zelenej energie, ktoré spôsobili, že ceny elektrickej energie sa zvýšili až do bodu, keď Nemecko už nie je konkurencieschopné, pokiaľ ide o výrobu. To isté sa deje v Japonsku. Čína zaznamenala najpomalší rast za niekoľko generácií. To isté platí pre Indiu.“





Na otázku, kedy aj bežný človek zistí, že čo sa vlastne deje, Orlov naznačuje, že „ľudská psychika je veľmi krehká vec. Ak vás celý život učili jednu vec, a zrazu sa ukazuje, že to bola lož, je to dosť drsné. Väčšina ľudí s tým má problém a niektorí ľudia sa nikdy cez to neprenesú. Uviaznu a vyvinie sa to do krízy duševného zdravia, ktorá sa môže stať chronickou."

John Michael Greer poukazuje na aspekt ľudskej prirodzenosti v reakcii na COVID-19. Hovorí o šťastí, pretože to vyvoláva relatívne nízku mieru úmrtnosti. To, čo spôsobuje paniku, je však asymptomatický prenos. „Na rozdiel od niektorých chorôb sa táto choroba prenáša veľmi dobre, bez toho, aby sme si to všimli. Ľudia môžu vylučovať vírusy zo všetkých pórov a vyzerať pritom dokonale zdravo, a tak to vyvoláva istý druh teroristickej reakcie.“

„Nie sme v skutočnosti racionálne bytosti. Väčšina z nás za určitých okolností, keď sme pokojní a nič nás zvláštnym spôsobom neohrozuje, dokáže uvažovať racionálne. Ale ak sa vyvíja tlak, väčšina ľudí prestane racionálne rozmýšľať a začne robiť veľmi zvláštne veci. Na rozdiel od koronavírusu, pandémia núti ľudí premýšľať o tom, odkiaľ vezmú na jedlo. Zostali sme leniví, sme pohodlní a myslíme si, že je všetko v poriadkuu a nič sa nemôže zmeniť,“ hovorí Greer, ktorý dodáva, že „stádo bude naďalej splašene skákať z útesu, ale jednotlivci sa prebúdzajú a rozhodujú, čo naozaj chcú urobiť so svojimi životmi.“