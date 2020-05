Bratislava chce vstúpiť do projektu OECD na podporu procesov obstarávania

dnes 12:31 -

Mesto Bratislava sa chce zapojiť do projektu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zameraného na podporu procesov verejného obstarávania v mestách. Magistrát plánuje vyčleniť 95.000 eur v mestskom rozpočte ako svoj dobrovoľný príspevok na projekt. Pomoc OECD chce bratislavská samospráva využiť aj v prípade tendra na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia. O návrhu bude rokovať vo štvrtok (14. 5.) mestská rada a následne o ňom rozhodne mestské zastupiteľstvo.

OECD spúšťa tematický projekt zameraný na podporu miest v ich úsilí o uvoľnenie potenciálu verejného obstarávania na podporu inkluzívnejšieho, inteligentnejšieho a udržateľnejšieho rastu.

"Tento návrh je prispôsobený potrebám mesta Bratislavy. Hlavným cieľom procesu verejného obstarávania je zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť využívania zdrojov pri využívaní verejných finančných prostriedkov. Pri verejnom obstarávaní sa však stále viac zohľadňuje udržateľnosť v celom zmysle slova, teda environmentálne, hospodárske a sociálne ciele, ktoré sú zohľadnené v procesoch inovatívneho, sociálne citlivého a zeleného verejného obstarávania," vysvetľuje magistrát v predloženom materiáli na rokovanie mestskej rady.

Princípy inovatívneho, zeleného a sociálne citlivého verejného obstarávania sú podľa hlavného mesta nové a inštitúcie ich zatiaľ intenzívne nevyužívajú. Potrebu zapojiť sa do projektu OECD zdôvodňuje Bratislava aj tým, že je najväčšou samosprávou a jedným z najväčších verejných obstarávateľov v krajine s celkovým objemom obstarávania 143 miliónov eur v roku 2019.

Mesto Bratislava chce využiť pomoc OECD aj pri pripravovanom tendre na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Koncom roka 2016 totiž hlavnému mestu vypršala 20-ročná zmluva správy verejného osvetlenia so spoločnosťou Siemens. Odvtedy sa zmluva predlžuje na každý rok a je na úrovni zhruba 1,9 milióna eur. „Predĺžená zmluva nezahŕňa modernizáciu infraštruktúry. Dodávateľ zabezpečoval údržbu a správu infraštruktúry vrátane vedenia dokumentácie, ktorú v súčasnosti mesto postupne preberá. Oddelenie verejného obstarávania mesta pripravuje investičný plán na päť až desať rokov, balík obstarávania sa rozdelí na niekoľko menších pilotných projektov, aby mesto mohlo otestovať stanovenie kritérií hospodárskej súťaže a reakciu trhu na ne," spresnil magistrát.

Úlohou OECD v projekte by malo byť metodické usmernenie a pomoc pri príprave procesu pilotných obstarávaní a trhových konzultácií. "Očakávania mesta sú zvýšenie transparentnosti a plynulosti procesu obstarávania. Potenciálni konkurenti by mali akceptovať experimentálne kritériá pre trhové konzultácie. Prítomnosť OECD v tomto procese by mala zabezpečiť širší okruh potenciálnych konkurentov," tvrdí magistrát.